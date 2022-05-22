Инфляция в регионе на 2% ниже, чем в стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Годовая инфляция в Челябинской области самая низкая в Уральском федеральном округе и России в целом. Об этом говорится в аналитических данных на официальном сайте Банка России.

«Годовая инфляция в Челябинской области в апреле по сравнению с мартом 2022 года ускорилась до 14,63%, что ниже показателя по УрФО (15,21%) и России в целом (17,83%). Ускорение инфляции, как и в целом по стране, во многом вызвано ростом издержек производителей и поставщиков, сокращением предложений непродовольственных товаров из-за нарушений в производственных и логистических цепочках в условиях санкций», — заявили в ЦБ.

В своем комментарии регулятор отмечает, что инфляции в апреле была заметно менее выражена в сравнении с мартом. Это связано с последовательным укреплением рубля и спадом потребительского ажиотажа.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что главная цель санкций — «отмена и запрет России, ее культуры, табу на правду об истории страны». В отношении РФ западные страны ввели беспрецедентные санкции после начала спецоперации по денацификации Украины, направленной на защиту русского населения от геноцида националистов.