Глава «Ночи музыки» в Екатеринбурге заявил, что приглашал Урганта

Сам Ургант опроверг свой приезд в Екатеринбург Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор «Уральской ночи музыки» в Екатеринбурге Евгений Горенбург заявил, что предлагал телеведущему Ивану Урганту выступить на фестивале. Об этом написала Ксения Собчак в своем telegram-канале.

«Да, мы действительно сделали предложение Ивану Урганту. Он может приехать на фестиваль и в качестве ведущего, и в качестве музыканта со своим проектом „Гриша Ургант“. Переговоры еще продолжаются. Напомню, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл Ваню патриотом России. У меня нет оснований ему не верить», — цитирует Горенбурга Собчак.

Иван Ургант в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что на фестиваль он не приедет. «Мы много раз говорили с организатором этого праздника (Евгением Горенбургом — прим.ред.), например, когда мы были на премии, он меня пригласил (вероятно, Ургант имеет в виду „Народную премию E1.ru“, которую он вел в ККТ „Космос“ в ноябре 2021-го — прим. URA.RU). Я тогда с огромным удовольствием не подумав ответил, что я, безусловно приеду. Но это было приглашение просто на словах, а неделю назад пришло официальное письмо от устроителей», — сказал Ургант.