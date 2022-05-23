В Госдуме сообщили, когда решится судьба нацистов с «Азовстали»

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Интервью с Виктором Водолацким. Москва, водолацкий виктор
Националистов с «Азовстали» ждет трибунал, сообщил Виктор Водолацкий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Документ, по которому будет происходить трибунал над украинскими националистами с завода «Азовсталь», разработают в течение месяца. Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Будет документ, который определит, как будет происходить трибунал над украинскими националистами, вышедшими с мариупольского завода „Азовсталь“. Он может появиться в течение месяца», — сказал Водолацкий в интервью ТАСС.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса, которые неоднократно подвергались карательным операциям со стороны ВСУ. 21 апреля российские войска заняли Мариуполь, пишет RT. Оставшиеся в городе националисты укрылись на заводе «Азовсталь». 21 мая Минобороны РФ объявило, что все националисты вышли с территории «Азовстали» и сдались в плен. Среди сдавшихся также были командиры националистического полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ), пишет «Национальная служба новостей».

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Документ, по которому будет происходить трибунал над украинскими националистами с завода «Азовсталь», разработают в течение месяца. Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Будет документ, который определит, как будет происходить трибунал над украинскими националистами, вышедшими с мариупольского завода „Азовсталь“. Он может появиться в течение месяца», — сказал Водолацкий в интервью ТАСС. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса, которые неоднократно подвергались карательным операциям со стороны ВСУ. 21 апреля российские войска заняли Мариуполь, пишет RT. Оставшиеся в городе националисты укрылись на заводе «Азовсталь». 21 мая Минобороны РФ объявило, что все националисты вышли с территории «Азовстали» и сдались в плен. Среди сдавшихся также были командиры националистического полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ), пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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