В Госдуме сообщили, когда решится судьба нацистов с «Азовстали»

23 мая 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Националистов с «Азовстали» ждет трибунал, сообщил Виктор Водолацкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Документ, по которому будет происходить трибунал над украинскими националистами с завода «Азовсталь», разработают в течение месяца. Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Будет документ, который определит, как будет происходить трибунал над украинскими националистами, вышедшими с мариупольского завода „Азовсталь“. Он может появиться в течение месяца», — сказал Водолацкий в интервью ТАСС. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса, которые неоднократно подвергались карательным операциям со стороны ВСУ. 21 апреля российские войска заняли Мариуполь, пишет RT. Оставшиеся в городе националисты укрылись на заводе «Азовсталь». 21 мая Минобороны РФ объявило, что все националисты вышли с территории «Азовстали» и сдались в плен. Среди сдавшихся также были командиры националистического полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ), пишет «Национальная служба новостей». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Документ, по которому будет происходить трибунал над украинскими националистами с завода «Азовсталь», разработают в течение месяца. Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Будет документ, который определит, как будет происходить трибунал над украинскими националистами, вышедшими с мариупольского завода „Азовсталь“. Он может появиться в течение месяца», — сказал Водолацкий в интервью ТАСС. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса, которые неоднократно подвергались карательным операциям со стороны ВСУ. 21 апреля российские войска заняли Мариуполь, пишет RT. Оставшиеся в городе националисты укрылись на заводе «Азовсталь». 21 мая Минобороны РФ объявило, что все националисты вышли с территории «Азовстали» и сдались в плен. Среди сдавшихся также были командиры националистического полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ), пишет «Национальная служба новостей».