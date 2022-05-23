В Госдуме сообщили, когда решится судьба нацистов с «Азовстали»

Документ, по которому будет происходить трибунал над украинскими националистами с завода «Азовсталь», разработают в течение месяца. Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Будет документ, который определит, как будет происходить трибунал над украинскими националистами, вышедшими с мариупольского завода „Азовсталь“. Он может появиться в течение месяца», — сказал Водолацкий в интервью ТАСС.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса, которые неоднократно подвергались карательным операциям со стороны ВСУ. 21 апреля российские войска заняли Мариуполь, пишет RT. Оставшиеся в городе националисты укрылись на заводе «Азовсталь». 21 мая Минобороны РФ объявило, что все националисты вышли с территории «Азовстали» и сдались в плен. Среди сдавшихся также были командиры националистического полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ), пишет «Национальная служба новостей».
Все главное о спецоперации за сутки в одном письме
Вы подписались на рассылку
Документ, по которому будет происходить трибунал над украинскими националистами с завода «Азовсталь», разработают в течение месяца. Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Будет документ, который определит, как будет происходить трибунал над украинскими националистами, вышедшими с мариупольского завода „Азовсталь“. Он может появиться в течение месяца», — сказал Водолацкий в интервью ТАСС. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса, которые неоднократно подвергались карательным операциям со стороны ВСУ. 21 апреля российские войска заняли Мариуполь, пишет RT. Оставшиеся в городе националисты укрылись на заводе «Азовсталь». 21 мая Минобороны РФ объявило, что все националисты вышли с территории «Азовстали» и сдались в плен. Среди сдавшихся также были командиры националистического полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ), пишет «Национальная служба новостей».