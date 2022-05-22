22 мая 2022
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20 мая 2022

Сильный ветер в ЯНАО сносит шифер с крыш домов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача Андрея Заленского в Касли, Челябинская область, деревня, крыши
Осколки от шифера повредили автомобиль, сообщили горожане Фото:

Сильный ветер в Лабытнанги (ЯНАО) сносит шифер с крыш жилых домов. Как сообщают горожане в соцсети «ВКонтакте», дошло до того, что осколки шифера, разлетевшегося из-за ветра, повредили машину.

«Улица Орлова 1, рядом дорога, шифер летит, будьте осторожны», — написал анонимно автор в группе «Лабытнанги Info». «Микрорайон Обской Революции 5 такая же ситуация», — рассказала Ксения Квитько в другом посте. «Во дворе по улице Обская, 63 со всех крыш снесло шифер. Прилетело осколками в машину», — добавила в комментариях пользователь с ником «Vi Ka», приложив фото повреждений.

На публикации горожан ответила администрация города, сообщив, что управляющие компании устранят повреждения, как только наладится погода. «Информацию передали для работы с УК профильным специалистам УЖКХ. Будьте осторожны, по информации центра по гидрометеорологии, вероятность происшествий по-прежнему высока», — отметили в мэрии.

Ранее сообщалось, что сильный ветер сорвал обшивку с крыши здания ямалького управления следкома в Салехарде. Тогда для безопасности пешеходов пришлось перекрыть тротуары, которые находятся радом с ведомством.

Орлова 1
Микрорайон Обской Революции 5
Повреждение машины
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Сильный ветер в Лабытнанги (ЯНАО) сносит шифер с крыш жилых домов. Как сообщают горожане в соцсети «ВКонтакте», дошло до того, что осколки шифера, разлетевшегося из-за ветра, повредили машину. «Улица Орлова 1, рядом дорога, шифер летит, будьте осторожны», — написал анонимно автор в группе «Лабытнанги Info». «Микрорайон Обской Революции 5 такая же ситуация», — рассказала Ксения Квитько в другом посте. «Во дворе по улице Обская, 63 со всех крыш снесло шифер. Прилетело осколками в машину», — добавила в комментариях пользователь с ником «Vi Ka», приложив фото повреждений. На публикации горожан ответила администрация города, сообщив, что управляющие компании устранят повреждения, как только наладится погода. «Информацию передали для работы с УК профильным специалистам УЖКХ. Будьте осторожны, по информации центра по гидрометеорологии, вероятность происшествий по-прежнему высока», — отметили в мэрии. Ранее сообщалось, что сильный ветер сорвал обшивку с крыши здания ямалького управления следкома в Салехарде. Тогда для безопасности пешеходов пришлось перекрыть тротуары, которые находятся радом с ведомством.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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