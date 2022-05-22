Осколки от шифера повредили автомобиль, сообщили горожане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сильный ветер в Лабытнанги (ЯНАО) сносит шифер с крыш жилых домов. Как сообщают горожане в соцсети «ВКонтакте», дошло до того, что осколки шифера, разлетевшегося из-за ветра, повредили машину.

«Улица Орлова 1, рядом дорога, шифер летит, будьте осторожны», — написал анонимно автор в группе «Лабытнанги Info». «Микрорайон Обской Революции 5 такая же ситуация», — рассказала Ксения Квитько в другом посте. «Во дворе по улице Обская, 63 со всех крыш снесло шифер. Прилетело осколками в машину», — добавила в комментариях пользователь с ником «Vi Ka», приложив фото повреждений.

На публикации горожан ответила администрация города, сообщив, что управляющие компании устранят повреждения, как только наладится погода. «Информацию передали для работы с УК профильным специалистам УЖКХ. Будьте осторожны, по информации центра по гидрометеорологии, вероятность происшествий по-прежнему высока», — отметили в мэрии.

Ранее сообщалось, что сильный ветер сорвал обшивку с крыши здания ямалького управления следкома в Салехарде. Тогда для безопасности пешеходов пришлось перекрыть тротуары, которые находятся радом с ведомством.

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