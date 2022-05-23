Путин на встрече с Лукашенко объяснил, почему укрепляется рубль

23 мая 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Главы стран встретились сегодня в Сочи Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь Президент России Владимир Путин встретился сегодня с Александром Лукашенко, лидером Белоруссии. В ходе переговоров Путин назвал переход в торговле на рубли одной из основных причин укрепления российской валюты. «Это сделано не в ущерб партнерам, мы выполняем свои обязательства, — заявил Путин в ходе прямой трансляции телеканала „Россия 24“ — И это (расчеты в нацвалютах — Ред.) способствует укреплению рубля». В ходе встречи главы стран обсуждали вопросы связанные с взаимоотношениями Москвы и Минска. В частности обсуждалось развитие интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Ранее Россия перевела расчет за продажу газа в недружественные страны на рубли. Такие меры были приняты в ответ на санкции Евросоюза, Англии, США и ряда других стран, которые они ввели из-за начала спецоперации на Украине.

Президент России Владимир Путин встретился сегодня с Александром Лукашенко, лидером Белоруссии. В ходе переговоров Путин назвал переход в торговле на рубли одной из основных причин укрепления российской валюты. «Это сделано не в ущерб партнерам, мы выполняем свои обязательства, — заявил Путин в ходе прямой трансляции телеканала „Россия 24“ — И это (расчеты в нацвалютах — Ред.) способствует укреплению рубля». В ходе встречи главы стран обсуждали вопросы связанные с взаимоотношениями Москвы и Минска. В частности обсуждалось развитие интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Ранее Россия перевела расчет за продажу газа в недружественные страны на рубли. Такие меры были приняты в ответ на санкции Евросоюза, Англии, США и ряда других стран, которые они ввели из-за начала спецоперации на Украине.