Что известно о предложенном Путиным кандидате на пост главы МЧС

МЧС России возглавит экс-сотрудник ФОМ, сообщил источник РБК
Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным кандидат на пост главы МЧС России Александр Куренков является бывшим сотрудник Федеральной службы охраны. Об этом сообщил источник, близкий к МЧС.
«Он [Александр Куренков] работал в должности старшего адъютанта Путина», — рассказал собеседник РБК. По информации других источников агентства, до недавнего времени Куренков являлся советником главы Росгвардии Виктора Золотова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС России. Па данным источников, кандидатура Куренкова будет рассмотрена на заседании 25 мая.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RUПодписаться