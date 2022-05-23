Что известно о предложенном Путиным кандидате на пост главы МЧС

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Акция памяти Евгения Зиничева в Главном управление МЧС России по Свердловской области. Екатеринбург, мчс, мчс россии, мчс екатеринбург
МЧС России возглавит экс-сотрудник ФОМ, сообщил источник РБК Фото:

Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным кандидат на пост главы МЧС России Александр Куренков является бывшим сотрудник Федеральной службы охраны. Об этом сообщил источник, близкий к МЧС.

«Он [Александр Куренков] работал в должности старшего адъютанта Путина», — рассказал собеседник РБК. По информации других источников агентства, до недавнего времени Куренков являлся советником главы Росгвардии Виктора Золотова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС России. Па данным источников, кандидатура Куренкова будет рассмотрена на заседании 25 мая.

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Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным кандидат на пост главы МЧС России Александр Куренков является бывшим сотрудник Федеральной службы охраны. Об этом сообщил источник, близкий к МЧС. «Он [Александр Куренков] работал в должности старшего адъютанта Путина», — рассказал собеседник РБК. По информации других источников агентства, до недавнего времени Куренков являлся советником главы Росгвардии Виктора Золотова. Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС России. Па данным источников, кандидатура Куренкова будет рассмотрена на заседании 25 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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