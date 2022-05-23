Челябинский депутат прошел полиграф по делу о пропавшей студентке

Вячеслав Ершов находится в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслав Ершов, который находится в следственном изоляторе по обвинению в даче взятки, прошел через исследование на полиграфе в рамках уголовного дела о безвестном исчезновении 19-летней студентки Валерии Елисеевой в сентябре 2002 года. Об этом URA.RU сообщил адвокат Ершова Евгений Горошко.

«Ершов не причастен к исчезновению студентки. Недавно провели полиграф, уже второй, который еще раз подтвердил, что Ершов не располагает сведениями о ее судьбе и дает правдивую информацию», — отметил Евгений Горошко.

Ранее стало известно, что следственный комитет возобновил расследование уголовного дела об исчезновении студентки, модели Валерии Елисеевой после вечеринки в ночном клубе Baden в ночь на 2 сентября 2002 года. Вячеслав Ершов был знаком с пропавшей девушкой, поэтому его допросили в качестве свидетеля. По данным URA.RU, у следствия есть потенциальный подозреваемый по данной истории.

Вячеслава Ершова задержали 4 марта. По данным следствия, он предложил сотруднику ГУ лесами взятку за оформление документов на земельный участок в лесу в Сосновском районе. Тот обратился в ФСБ, и депутата задержали, он признал вину.