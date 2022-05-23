Челябинский депутат прошел полиграф по делу о пропавшей студентке

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Депутаты в масках на Законодательном собрании. Челябинск, ершов вячеслав, маска защитная
Вячеслав Ершов находится в СИЗО Фото:

Депутат Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслав Ершов, который находится в следственном изоляторе по обвинению в даче взятки, прошел через исследование на полиграфе в рамках уголовного дела о безвестном исчезновении 19-летней студентки Валерии Елисеевой в сентябре 2002 года. Об этом URA.RU сообщил адвокат Ершова Евгений Горошко.

«Ершов не причастен к исчезновению студентки. Недавно провели полиграф, уже второй, который еще раз подтвердил, что Ершов не располагает сведениями о ее судьбе и дает правдивую информацию», — отметил Евгений Горошко.

Ранее стало известно, что следственный комитет возобновил расследование уголовного дела об исчезновении студентки, модели Валерии Елисеевой после вечеринки в ночном клубе Baden в ночь на 2 сентября 2002 года. Вячеслав Ершов был знаком с пропавшей девушкой, поэтому его допросили в качестве свидетеля. По данным URA.RU, у следствия есть потенциальный подозреваемый по данной истории.

Вячеслава Ершова задержали 4 марта. По данным следствия, он предложил сотруднику ГУ лесами взятку за оформление документов на земельный участок в лесу в Сосновском районе. Тот обратился в ФСБ, и депутата задержали, он признал вину.

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Депутат Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслав Ершов, который находится в следственном изоляторе по обвинению в даче взятки, прошел через исследование на полиграфе в рамках уголовного дела о безвестном исчезновении 19-летней студентки Валерии Елисеевой в сентябре 2002 года. Об этом URA.RU сообщил адвокат Ершова Евгений Горошко. «Ершов не причастен к исчезновению студентки. Недавно провели полиграф, уже второй, который еще раз подтвердил, что Ершов не располагает сведениями о ее судьбе и дает правдивую информацию», — отметил Евгений Горошко. Ранее стало известно, что следственный комитет возобновил расследование уголовного дела об исчезновении студентки, модели Валерии Елисеевой после вечеринки в ночном клубе Baden в ночь на 2 сентября 2002 года. Вячеслав Ершов был знаком с пропавшей девушкой, поэтому его допросили в качестве свидетеля. По данным URA.RU, у следствия есть потенциальный подозреваемый по данной истории. Вячеслава Ершова задержали 4 марта. По данным следствия, он предложил сотруднику ГУ лесами взятку за оформление документов на земельный участок в лесу в Сосновском районе. Тот обратился в ФСБ, и депутата задержали, он признал вину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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