СМИ раскрыли судьбу врио главы МЧС Чуприяна

Временно исполняющий обязанности главы МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян после назначения нового министра сохранит должность первого заместителя главы ведомства. Об этом сообщил информированный источник.
«В качестве первого заместителя главы МЧС России рассматривается кандидатура Александра Чуприяна», — рассказал собеседник РИА «Новости». Чуприян был заместителем главы министерства с 2018 года. Позже его назначили на должность врио главы МЧС после гибели министра Евгения Зиничева.
Бывший глава МЧС Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в сентябре прошлого года. Трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон под Норильском, где министр попытался спасти оператора, сорвавшегося со скалы.
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Временно исполняющий обязанности главы МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян после назначения нового министра сохранит должность первого заместителя главы ведомства. Об этом сообщил информированный источник. «В качестве первого заместителя главы МЧС России рассматривается кандидатура Александра Чуприяна», — рассказал собеседник РИА «Новости». Чуприян был заместителем главы министерства с 2018 года. Позже его назначили на должность врио главы МЧС после гибели министра Евгения Зиничева. Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС. По данным некоторых источников, ранее Куренков служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии. Бывший глава МЧС Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в сентябре прошлого года. Трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон под Норильском, где министр попытался спасти оператора, сорвавшегося со скалы.