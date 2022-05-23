Курс евро опустился до значений 2015 года

23 мая 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Курс евро опустился до 58,93 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые за 7 лет. Об этом говорят данные Московской биржи. «Курс евро на Мосбирже опустился до 59 рублей впервые с июня 2015 года. По данным на 16:22 по московскому времени, курс евро терял 6,19%, опустился до 58,93 рублей», — следует из данных Мосбиржи. Доллар и евро дешевеют с начала мая. По словам директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, причина резкого падения валют заключается в снижении импорта из Евросоюза. 20 мая курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2018 года.

Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые за 7 лет. Об этом говорят данные Московской биржи. «Курс евро на Мосбирже опустился до 59 рублей впервые с июня 2015 года. По данным на 16:22 по московскому времени, курс евро терял 6,19%, опустился до 58,93 рублей», — следует из данных Мосбиржи. Доллар и евро дешевеют с начала мая. По словам директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, причина резкого падения валют заключается в снижении импорта из Евросоюза. 20 мая курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2018 года.