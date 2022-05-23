Курс евро опустился до значений 2015 года

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Курс евро опустился до 58,93 рублей Фото:
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Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые за 7 лет. Об этом говорят данные Московской биржи.

«Курс евро на Мосбирже опустился до 59 рублей впервые с июня 2015 года. По данным на 16:22 по московскому времени, курс евро терял 6,19%, опустился до 58,93 рублей», — следует из данных Мосбиржи.

Доллар и евро дешевеют с начала мая. По словам директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, причина резкого падения валют заключается в снижении импорта из Евросоюза. 20 мая курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2018 года.

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Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые за 7 лет. Об этом говорят данные Московской биржи. «Курс евро на Мосбирже опустился до 59 рублей впервые с июня 2015 года. По данным на 16:22 по московскому времени, курс евро терял 6,19%, опустился до 58,93 рублей», — следует из данных Мосбиржи. Доллар и евро дешевеют с начала мая. По словам директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, причина резкого падения валют заключается в снижении импорта из Евросоюза. 20 мая курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2018 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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