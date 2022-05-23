Вучич назвал три вещи, которые ему нужны от Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин и Александр Вучич в ближайшее время проведут переговоры Фото:

Самые важные вопросы между Россией и Сербией касаются поставок газа. Об этом на брифинге для журналистов заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Я не могу знать, о чем меня спросит [президент России Владимир] Путин, а только то, что я спрошу у него. В переговорах с президентом Путиным, которые состоятся через несколько дней, для меня важны три вещи: объемы газа, цена на газ и надежность поставок», — передает слова Вучича сербское агентство «Политика».

Ранее Евросоюз отказался от введения санкций против Сербии, что позволит стране получать газ и нефть из РФ. Александр Вучич заявил, что энергетический кризис в Европе происходит из-за глупых заявлений европейских политиков, пишет RT. Президент Сербии также заявил, что страна экономит восемь миллионов долларов в день благодаря соглашению с Путиным о ценах на газ.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Самые важные вопросы между Россией и Сербией касаются поставок газа. Об этом на брифинге для журналистов заявил президент Сербии Александр Вучич. «Я не могу знать, о чем меня спросит [президент России Владимир] Путин, а только то, что я спрошу у него. В переговорах с президентом Путиным, которые состоятся через несколько дней, для меня важны три вещи: объемы газа, цена на газ и надежность поставок», — передает слова Вучича сербское агентство «Политика». Ранее Евросоюз отказался от введения санкций против Сербии, что позволит стране получать газ и нефть из РФ. Александр Вучич заявил, что энергетический кризис в Европе происходит из-за глупых заявлений европейских политиков, пишет RT. Президент Сербии также заявил, что страна экономит восемь миллионов долларов в день благодаря соглашению с Путиным о ценах на газ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...