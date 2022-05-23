Вучич назвал три вещи, которые ему нужны от Путина

23 мая 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Александр Вучич в ближайшее время проведут переговоры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Самые важные вопросы между Россией и Сербией касаются поставок газа. Об этом на брифинге для журналистов заявил президент Сербии Александр Вучич. «Я не могу знать, о чем меня спросит [президент России Владимир] Путин, а только то, что я спрошу у него. В переговорах с президентом Путиным, которые состоятся через несколько дней, для меня важны три вещи: объемы газа, цена на газ и надежность поставок», — передает слова Вучича сербское агентство «Политика». Ранее Евросоюз отказался от введения санкций против Сербии, что позволит стране получать газ и нефть из РФ. Александр Вучич заявил, что энергетический кризис в Европе происходит из-за глупых заявлений европейских политиков, пишет RT. Президент Сербии также заявил, что страна экономит восемь миллионов долларов в день благодаря соглашению с Путиным о ценах на газ.

Самые важные вопросы между Россией и Сербией касаются поставок газа. Об этом на брифинге для журналистов заявил президент Сербии Александр Вучич. «Я не могу знать, о чем меня спросит [президент России Владимир] Путин, а только то, что я спрошу у него. В переговорах с президентом Путиным, которые состоятся через несколько дней, для меня важны три вещи: объемы газа, цена на газ и надежность поставок», — передает слова Вучича сербское агентство «Политика». Ранее Евросоюз отказался от введения санкций против Сербии, что позволит стране получать газ и нефть из РФ. Александр Вучич заявил, что энергетический кризис в Европе происходит из-за глупых заявлений европейских политиков, пишет RT. Президент Сербии также заявил, что страна экономит восемь миллионов долларов в день благодаря соглашению с Путиным о ценах на газ.