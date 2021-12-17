17 декабря 2021

Вучич: благодаря Путину Сербия экономит миллионы долларов в день

© Служба новостей «URA.RU»
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Фото. Пермь., флаг сербии, флаг пермской области
По мнению Александра Вучича, газ дорожает из-за безответственных заявлений политиков Европы Фото:
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Газовый кризис в Европе

Благодаря соглашению с Россией о сохранении цен на газ Сербия экономит восемь миллионов долларов в день. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью TV Pink.

«У нас цена более чем в шесть раз ниже. Представьте какая была бы цена, если бы я не договорился с [президентом России Владимиром] Путиным. Мы ежедневно экономим 8,6 миллионов долларов», — заявил Александр Вучич.

По его мнению, росту цен на газ в Европе способствуют безответственные заявления европейских политиков. «Сербия получает тысячу кубометров газа за 270 евро, когда цена на бирже составляет 1700 евро, продолжая расти», — подчеркнул президент Сербии.

Также сербский глава отметил, что если бы не постройка «Балканского потока», то Сербия бы осталась без электричества и газа. Вучич добавил, что в планах Сербии закупать у России три миллиарда кубометров газа в год.

Ранее сообщалось, что Александр Вучич попросил Владимира Путина о минимальной цене за газ для Сербии. 25 ноября Россия продлила на полгода контракт на газ с Сербией, пишет RT. Вучич заявил, что Россию пытаются вытеснить с европейского газового рынка.

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Благодаря соглашению с Россией о сохранении цен на газ Сербия экономит восемь миллионов долларов в день. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью TV Pink. «У нас цена более чем в шесть раз ниже. Представьте какая была бы цена, если бы я не договорился с [президентом России Владимиром] Путиным. Мы ежедневно экономим 8,6 миллионов долларов», — заявил Александр Вучич. По его мнению, росту цен на газ в Европе способствуют безответственные заявления европейских политиков. «Сербия получает тысячу кубометров газа за 270 евро, когда цена на бирже составляет 1700 евро, продолжая расти», — подчеркнул президент Сербии. Также сербский глава отметил, что если бы не постройка «Балканского потока», то Сербия бы осталась без электричества и газа. Вучич добавил, что в планах Сербии закупать у России три миллиарда кубометров газа в год. Ранее сообщалось, что Александр Вучич попросил Владимира Путина о минимальной цене за газ для Сербии. 25 ноября Россия продлила на полгода контракт на газ с Сербией, пишет RT. Вучич заявил, что Россию пытаются вытеснить с европейского газового рынка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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