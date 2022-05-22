Мэр Кургана Ситникова впервые отчитается перед депутатами

Глава Кургана Елена Ситникова готовится выступить перед депутатами с отчетом за 2021 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На ближайшем заседании Курганской городской думы отчитается мэр Елена Ситникова. Это будет ее первый отчет перед депутатами с момента избрания главой города. Повестка заседания опубликована на сайте муниципалитета.

«Об отчете главы города Кургана о результатах своей деятельности и деятельности администрации Кургана за 2021 год», — указано в повестке заседания думы, которое назначено на 25 мая. Этот вопрос депутаты планируют рассмотреть вторым. В среду также состоятся заседания постоянных депутатских комиссий, на которые вынесен данный вопрос.

В аппарате гордумы корреспонденту URA.RU подтвердили, что 25 мая депутаты заслушают отчет главы города. Кроме этого, на заседании рассмотрят еще 15 вопросов. Среди них — отчет об исполнении бюджета за прошлый год.

Ситникову избрали мэром Кургана в июле 2021 года. До этого — с мая — она была назначена временно исполняющей обязанности главы города.