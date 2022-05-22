22 мая 2022
21 мая 2022

Мэр Кургана Ситникова впервые отчитается перед депутатами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Выборы мэра. Курган, ситникова елена
Глава Кургана Елена Ситникова готовится выступить перед депутатами с отчетом за 2021 год Фото:

На ближайшем заседании Курганской городской думы отчитается мэр Елена Ситникова. Это будет ее первый отчет перед депутатами с момента избрания главой города. Повестка заседания опубликована на сайте муниципалитета.

«Об отчете главы города Кургана о результатах своей деятельности и деятельности администрации Кургана за 2021 год», — указано в повестке заседания думы, которое назначено на 25 мая. Этот вопрос депутаты планируют рассмотреть вторым. В среду также состоятся заседания постоянных депутатских комиссий, на которые вынесен данный вопрос.

В аппарате гордумы корреспонденту URA.RU подтвердили, что 25 мая депутаты заслушают отчет главы города. Кроме этого, на заседании рассмотрят еще 15 вопросов. Среди них — отчет об исполнении бюджета за прошлый год.

Ситникову избрали мэром Кургана в июле 2021 года. До этого — с мая — она была назначена временно исполняющей обязанности главы города.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан»
Подписаться
На ближайшем заседании Курганской городской думы отчитается мэр Елена Ситникова. Это будет ее первый отчет перед депутатами с момента избрания главой города. Повестка заседания опубликована на сайте муниципалитета. «Об отчете главы города Кургана о результатах своей деятельности и деятельности администрации Кургана за 2021 год», — указано в повестке заседания думы, которое назначено на 25 мая. Этот вопрос депутаты планируют рассмотреть вторым. В среду также состоятся заседания постоянных депутатских комиссий, на которые вынесен данный вопрос. В аппарате гордумы корреспонденту URA.RU подтвердили, что 25 мая депутаты заслушают отчет главы города. Кроме этого, на заседании рассмотрят еще 15 вопросов. Среди них — отчет об исполнении бюджета за прошлый год. Ситникову избрали мэром Кургана в июле 2021 года. До этого — с мая — она была назначена временно исполняющей обязанности главы города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...