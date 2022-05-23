На Украине нужно увеличить уровень русофобии, считает Андрей Садовой
На Украине недостаточный уровень русофобии. Такое заявление в своем telegram-канале сделал мэр Львова Андрей Садовой.
«Мы знаем, что вещи надо называть своими именами. И что наша русофобия все еще недостаточна», — написал Садовой.
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RUПодписаться