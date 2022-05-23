Мэр Львова призвал усилить русофобию на Украине. «Недостаточно»

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, флаг украины, армия
На Украине нужно увеличить уровень русофобии, считает Андрей Садовой Фото:

На Украине недостаточный уровень русофобии. Такое заявление в своем telegram-канале сделал мэр Львова Андрей Садовой.

«Мы знаем, что вещи надо называть своими именами. И что наша русофобия все еще недостаточна», — написал Садовой.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.

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На Украине недостаточный уровень русофобии. Такое заявление в своем telegram-канале сделал мэр Львова Андрей Садовой. «Мы знаем, что вещи надо называть своими именами. И что наша русофобия все еще недостаточна», — написал Садовой. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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