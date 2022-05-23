Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.
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Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon, российский военный на Украине получил пожизненный срок. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 23 мая. Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon с пусковыми установками для них, пишет RT. Об этом заявил Глава Пентагона Ллойд Остин; Чехия передала Украине вертолеты огневой поддержки, танки и ракетные системы. О передаче артиллерийских систем объявили Италия, Польша, Греция и Норвегия; Сержанта Вадима Шишимарина, участвовавшего в специальной операции на Украине, приговорили к пожизненному заключению. Это первый случай суда над российским военным на Украине; Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что всех националистов с «Азовстали» ждет международный трибунал; В Народной милиции ЛНР сообщили, что саперы начали разминировать территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе; Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.