ВСУ получат ракеты из Дании, бойцу ВС РФ дали пожизненное. Главное к вечеру 23 мая

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Докучаевск. ДНР, дым, колонна, военные, техника, донбасс, танк, днр, армия россии
Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon, российский военный на Украине получил пожизненный срок. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 23 мая.

  • Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon с пусковыми установками для них, пишет RT. Об этом заявил Глава Пентагона Ллойд Остин;

  • Чехия передала Украине вертолеты огневой поддержки, танки и ракетные системы. О передаче артиллерийских систем объявили Италия, Польша, Греция и Норвегия;

  • Сержанта Вадима Шишимарина, участвовавшего в специальной операции на Украине, приговорили к пожизненному заключению. Это первый случай суда над российским военным на Украине;

  • Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что всех националистов с «Азовстали» ждет международный трибунал;

  • В Народной милиции ЛНР сообщили, что саперы начали разминировать территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе;

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.

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Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon, российский военный на Украине получил пожизненный срок. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 23 мая. Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon с пусковыми установками для них, пишет RT. Об этом заявил Глава Пентагона Ллойд Остин; Чехия передала Украине вертолеты огневой поддержки, танки и ракетные системы. О передаче артиллерийских систем объявили Италия, Польша, Греция и Норвегия; Сержанта Вадима Шишимарина, участвовавшего в специальной операции на Украине, приговорили к пожизненному заключению. Это первый случай суда над российским военным на Украине; Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что всех националистов с «Азовстали» ждет международный трибунал; В Народной милиции ЛНР сообщили, что саперы начали разминировать территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе; Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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