Шойгу предложил РПЦ причислить полководца Суворова к лику святых 24 мая 2022 в 00:32 Размер текста - 17 + РПЦ намерена причислить полководца Суворова к лику святых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Русская православная церковь (РПЦ) рассмотрит предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможности причисления к лику святых полководца Александра Суворова. Обязательным критерием для принятия решения является наличие или отсутствие фактов «чудотворения». «Святейший патриарх [Кирилл] ответил Сергею Кужугетовичу (Шойгу — прим. URA.RU), что мы будем собирать материалы. И вы собирайте материалы о его [Суворова] жизни, может быть, о тех чудесах, которые совершались, о которых мы не знаем. Когда у нас будет достаточно много материала, мы уже вернемся к этому вопросу (канонизации — прим. URA.RU) основательно», —заявил в беседе с ТАСС председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Ранее глава министерства просвещения Сергей Кравцов предложил закрепить написание слова «Бог» с большой буквы. Сообщалось, что новые правила уже рассмотрены и одобрены правительственной комиссией по русскому языку. Русская православная церковь (РПЦ) рассмотрит предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможности причисления к лику святых полководца Александра Суворова. Обязательным критерием для принятия решения является наличие или отсутствие фактов «чудотворения». «Святейший патриарх [Кирилл] ответил Сергею Кужугетовичу (Шойгу — прим. URA.RU), что мы будем собирать материалы. И вы собирайте материалы о его [Суворова] жизни, может быть, о тех чудесах, которые совершались, о которых мы не знаем. Когда у нас будет достаточно много материала, мы уже вернемся к этому вопросу (канонизации — прим. URA.RU) основательно», —заявил в беседе с ТАСС председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Ранее глава министерства просвещения Сергей Кравцов предложил закрепить написание слова «Бог» с большой буквы. Сообщалось, что новые правила уже рассмотрены и одобрены правительственной комиссией по русскому языку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям