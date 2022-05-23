Путин провел важные перестановки в тюменских судах

Владимир Путин назначил судей в Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Тюменской области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить судьями Тюменского областного суда — Батурину Наталью Николаевну и Глебову Елену Викторовну. Судьей Калининского районного суда г. Тюмени — Иванова Валерия Михайловича», — говорится в тексте указа.

Кроме того, председателем Заводоуковского районного суда назначили — Жижина Андрея Александровича, председателем Ишимского городского суда — Шарапова Андрея Юрьевича и председателем Центрального районного суда города Тюмени — Сухарева Дмитрия Геннадьевича. Документ был подписан 23 мая, все назначения произведены на шестилетний срок.

Ранее URA.RU писало, что Путин назначил заместителем председателя Тобольского городского суда Миляуша Сайдашева. Этим же указом глава государства утвердил назначение на должность судьи Калининского районного суда Тюмени Сергея Некрасова.