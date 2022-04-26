Президент Путин назначил судей в Тюменской области

Миляуша Сайдашева была назначен заместителем председателя Тобольского городского суда Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Заместителем председателя Тобольского городского суда назначена Миляуша Сайдашева. 27 апреля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Он опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации

«Назначить на 6-летний срок заместителем председателя Тобольского городского суда Сайдашеву Миляушу Бакировну», — указано в документе, опубликованном на Официальный интернет-портал правовой информации.

Этим же указом глава государства утвердил назначение на должность судьи Калининского районного суда Тюмени Сергея Некрасова. Судьей Викуловского районного суда стала Елена Березинская, Ишимского районного суда — Татьяна Алексеева.

Ранее URA.RU писало о том, что председатель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько написал заявление о прекращении судейских полномочий. В почетную отставку его провожал, в том числе, губернатор региона Александр Моор.