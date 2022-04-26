26 апреля 2022

Президент Путин назначил судей в Тюменской области

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Миляуша Сайдашева была назначен заместителем председателя Тобольского городского суда Фото:

Заместителем председателя Тобольского городского суда назначена Миляуша Сайдашева. 27 апреля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Он опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации

«Назначить на 6-летний срок заместителем председателя Тобольского городского суда Сайдашеву Миляушу Бакировну», — указано в документе, опубликованном на Официальный интернет-портал правовой информации.

Этим же указом глава государства утвердил назначение на должность судьи Калининского районного суда Тюмени Сергея Некрасова. Судьей Викуловского районного суда стала Елена Березинская, Ишимского районного суда — Татьяна Алексеева.

Ранее URA.RU писало о том, что председатель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько написал заявление о прекращении судейских полномочий. В почетную отставку его провожал, в том числе, губернатор региона Александр Моор.

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Заместителем председателя Тобольского городского суда назначена Миляуша Сайдашева. 27 апреля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Он опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации «Назначить на 6-летний срок заместителем председателя Тобольского городского суда Сайдашеву Миляушу Бакировну», — указано в документе, опубликованном на Официальный интернет-портал правовой информации. Этим же указом глава государства утвердил назначение на должность судьи Калининского районного суда Тюмени Сергея Некрасова. Судьей Викуловского районного суда стала Елена Березинская, Ишимского районного суда — Татьяна Алексеева. Ранее URA.RU писало о том, что председатель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько написал заявление о прекращении судейских полномочий. В почетную отставку его провожал, в том числе, губернатор региона Александр Моор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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