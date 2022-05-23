Зеленский заявил о готовности обмена пленными с Россией. «Хоть завтра»

24 мая 2022 в 01:41 Размер текста - 17 +

По мнению Зеленского, в этом процессе должны участвовать как можно больше государств Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готова обменяться пленными с Россией «хоть завтра» по той причине, что этот процесс нужно активизировать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «[Нужно] активизировать обмен наших людей на российских военных. Нам не нужны российские военные, нам нужны только наши. Мы готовы хоть завтра менять, и этот обмен, он очень важный», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы по видеосвязи в Украинском доме в Давосе, передает ТАСС. Зеленский твердо настаивает на том, что к этому процессу должны подключиться и другие страны. По его мнению, «обмен людей на сегодняшний день является гуманитарным моментом и очень политическим решением», которое зависит, в том числе, от поддержки многих государств: «Тут нужно, чтобы все государства мы подключили, и ООН, и Швейцарию, и опыт израильтян […], но это сложно». Также лидер Украины предложил вовлеченным странам «давить через любые рычаги на Россию», в частности за счет закрытия бизнеса в РФ и введения нефтяного эмбарго. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель — демилитаризация и денацификация территории. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Украина готова обменяться пленными с Россией «хоть завтра» по той причине, что этот процесс нужно активизировать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «[Нужно] активизировать обмен наших людей на российских военных. Нам не нужны российские военные, нам нужны только наши. Мы готовы хоть завтра менять, и этот обмен, он очень важный», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы по видеосвязи в Украинском доме в Давосе, передает ТАСС. Зеленский твердо настаивает на том, что к этому процессу должны подключиться и другие страны. По его мнению, «обмен людей на сегодняшний день является гуманитарным моментом и очень политическим решением», которое зависит, в том числе, от поддержки многих государств: «Тут нужно, чтобы все государства мы подключили, и ООН, и Швейцарию, и опыт израильтян […], но это сложно». Также лидер Украины предложил вовлеченным странам «давить через любые рычаги на Россию», в частности за счет закрытия бизнеса в РФ и введения нефтяного эмбарго. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель — демилитаризация и денацификация территории. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.