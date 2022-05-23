Свердловская область попала в топ регионов с большим потенциалом. Вопреки санкциям

24 мая 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

Эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская область заняла седьмое место в рейтинге экономического потенциала по итогам первого квартала этого года. Исследование провел Фонд развития гражданского общества на основе данных ФНС и Росстата. Авторы делают вывод, что санкции не повлияли на экономические показатели регионов. Результаты исследования публикуют «Известия» на официальном сайте. Всего в исследовании принимали участие 44 субъекта, они поделили между собой 35 мест. Возглавляют рейтинг экономического потенциала Москва, ХМАО и Санкт-Петербург, затем идут Московская область, ЯНАО, Татарстан и Иркутская область. Свердловская область наряду с Кемеровской занимает седьмое место, замыкают десятку сильнейших регионов Красноярский край, Тюменская область и Пермский край. На последних местах в рейтинге НАО, Владимирская, а также Астраханская и Курская области, Карелия и Камчатский край. Исследование подтверждает, что регионы не почувствовали западных санкций. «Россия продолжает активно торговать углеводородами. Могут сокращаться объемы, но рост цен это компенсирует. Более того, возникают новые возможности и рынки. Та же Индия теперь закупает российскую нефть. То есть шестой пакет санкций мог ударить по нефтедобывающим регионам, но он не был принят», — отмечает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Ранее замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин поделился, что после введения антироссийских санкций количество субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе выросло на 4,5 тысячи.

Свердловская область заняла седьмое место в рейтинге экономического потенциала по итогам первого квартала этого года. Исследование провел Фонд развития гражданского общества на основе данных ФНС и Росстата. Авторы делают вывод, что санкции не повлияли на экономические показатели регионов. Результаты исследования публикуют «Известия» на официальном сайте. Всего в исследовании принимали участие 44 субъекта, они поделили между собой 35 мест. Возглавляют рейтинг экономического потенциала Москва, ХМАО и Санкт-Петербург, затем идут Московская область, ЯНАО, Татарстан и Иркутская область. Свердловская область наряду с Кемеровской занимает седьмое место, замыкают десятку сильнейших регионов Красноярский край, Тюменская область и Пермский край. На последних местах в рейтинге НАО, Владимирская, а также Астраханская и Курская области, Карелия и Камчатский край. Исследование подтверждает, что регионы не почувствовали западных санкций. «Россия продолжает активно торговать углеводородами. Могут сокращаться объемы, но рост цен это компенсирует. Более того, возникают новые возможности и рынки. Та же Индия теперь закупает российскую нефть. То есть шестой пакет санкций мог ударить по нефтедобывающим регионам, но он не был принят», — отмечает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Ранее замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин поделился, что после введения антироссийских санкций количество субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе выросло на 4,5 тысячи.