Зеленский пожаловался на нежелание РФ вести диалог. «С каждым шагом все сложнее и сложнее»

24 мая 2022 в 03:08 Размер текста - 17 +

Зеленский намерен обсуждать спецоперацию на Украине только с Путиным Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Украина согласна вести переговоры с РФ только с ее президентом Владимиром Путиным и если тема будет касаться завершения спецоперации. Такую позицию выразил президент Украины Владимир Зеленский. «Я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из РФ, кроме как с президентом РФ. И только в том случае, если вопрос на столе будет один — прекращение спецоперации. Все. Про другое не о чем говорить», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы по видеосвязи в Украинском доме в Давосе, передает ТАСС. Он добавил, что организовать встречу «с каждым шагом все сложнее и сложнее». Зеленский объяснил это тем, что «есть какая-то линия, которую перейти уже сложно». Тем не менее, лидер Украины уверенно заявил, что ему не нужно готовиться к встрече с Путиным, так как он согласен обсудить любые вопросы. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что позиция правительства России по проведению переговоров с украинской стороной не изменилась. Президент РФ Владимир Путин не отказывается от разговора с Зеленским, однако он считает, что встреча должна быть спланирована, и на ней должен быть соответствующий документ, в котором «соглашения будут финализированы на высшем уровне». Песков сообщил, что «с документом пока движение отсутствует». Ранее в СМИ появлялась информация о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите «Большой двадцатки» в Индонезии. Об этом заявлял сам президент островного государства Джоко Видодо. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. С начала операции обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина согласна вести переговоры с РФ только с ее президентом Владимиром Путиным и если тема будет касаться завершения спецоперации. Такую позицию выразил президент Украины Владимир Зеленский. «Я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из РФ, кроме как с президентом РФ. И только в том случае, если вопрос на столе будет один — прекращение спецоперации. Все. Про другое не о чем говорить», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы по видеосвязи в Украинском доме в Давосе, передает ТАСС. Он добавил, что организовать встречу «с каждым шагом все сложнее и сложнее». Зеленский объяснил это тем, что «есть какая-то линия, которую перейти уже сложно». Тем не менее, лидер Украины уверенно заявил, что ему не нужно готовиться к встрече с Путиным, так как он согласен обсудить любые вопросы. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что позиция правительства России по проведению переговоров с украинской стороной не изменилась. Президент РФ Владимир Путин не отказывается от разговора с Зеленским, однако он считает, что встреча должна быть спланирована, и на ней должен быть соответствующий документ, в котором «соглашения будут финализированы на высшем уровне». Песков сообщил, что «с документом пока движение отсутствует». Ранее в СМИ появлялась информация о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите «Большой двадцатки» в Индонезии. Об этом заявлял сам президент островного государства Джоко Видодо. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. С начала операции обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными.