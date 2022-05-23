Депутат Госдумы: новая реформа властей поднимет выплаты россиянам

24 мая 2022 в 07:22 Размер текста - 17 +

Объединение ПФР и ФСС увеличит ряд выплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Фонд пенсионного и социального страхования вырастут выплаты. Об этом сообщает депутат Госдумы Светлана Бессараб. В частности, процент выплат по листкам временной нетрудоспособности увеличится в полтора раза. «Это произойдет потому, что, по сути, объединяются две налогооблагаемые базы, но с увеличением их предельной величины. Кроме того, теперь граждане, работающие по договорам гражданско-правового характера, будут иметь право на больничный лист и его оплату», — рассказала Бессараб «Известиям». Минтруд РФ также сообщил о введении единого тарифа, который позволит увеличить максимальные размеры выплат по больничным, беременности и родам и уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян. По мнению руководителя направления «Правовое развитие» ЦСР Максима Башкатова, это также ускорит назначение выплат и упростит взаимодействие с государством для граждан. Объединение ПФР и ФСС планируется 1 января 2023 года, напоминает телеканал 360. Опрошенные URA.RU эксперты сообщали, что слияние упростит работу с бизнесом и населением, а также снизит затраты на содержание двух ведомств.

В результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Фонд пенсионного и социального страхования вырастут выплаты. Об этом сообщает депутат Госдумы Светлана Бессараб. В частности, процент выплат по листкам временной нетрудоспособности увеличится в полтора раза. «Это произойдет потому, что, по сути, объединяются две налогооблагаемые базы, но с увеличением их предельной величины. Кроме того, теперь граждане, работающие по договорам гражданско-правового характера, будут иметь право на больничный лист и его оплату», — рассказала Бессараб «Известиям». Минтруд РФ также сообщил о введении единого тарифа, который позволит увеличить максимальные размеры выплат по больничным, беременности и родам и уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян. По мнению руководителя направления «Правовое развитие» ЦСР Максима Башкатова, это также ускорит назначение выплат и упростит взаимодействие с государством для граждан. Объединение ПФР и ФСС планируется 1 января 2023 года, напоминает телеканал 360. Опрошенные URA.RU эксперты сообщали, что слияние упростит работу с бизнесом и населением, а также снизит затраты на содержание двух ведомств.