Депутат Госдумы: новая реформа властей поднимет выплаты россиянам

В результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Фонд пенсионного и социального страхования вырастут выплаты. Об этом сообщает депутат Госдумы Светлана Бессараб. В частности, процент выплат по листкам временной нетрудоспособности увеличится в полтора раза.
«Это произойдет потому, что, по сути, объединяются две налогооблагаемые базы, но с увеличением их предельной величины. Кроме того, теперь граждане, работающие по договорам гражданско-правового характера, будут иметь право на больничный лист и его оплату», — рассказала Бессараб «Известиям».
Минтруд РФ также сообщил о введении единого тарифа, который позволит увеличить максимальные размеры выплат по больничным, беременности и родам и уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян. По мнению руководителя направления «Правовое развитие» ЦСР Максима Башкатова, это также ускорит назначение выплат и упростит взаимодействие с государством для граждан.
Объединение ПФР и ФСС планируется 1 января 2023 года, напоминает телеканал 360. Опрошенные URA.RU эксперты сообщали, что слияние упростит работу с бизнесом и населением, а также снизит затраты на содержание двух ведомств.
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В результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Фонд пенсионного и социального страхования вырастут выплаты. Об этом сообщает депутат Госдумы Светлана Бессараб. В частности, процент выплат по листкам временной нетрудоспособности увеличится в полтора раза. «Это произойдет потому, что, по сути, объединяются две налогооблагаемые базы, но с увеличением их предельной величины. Кроме того, теперь граждане, работающие по договорам гражданско-правового характера, будут иметь право на больничный лист и его оплату», — рассказала Бессараб «Известиям». Минтруд РФ также сообщил о введении единого тарифа, который позволит увеличить максимальные размеры выплат по больничным, беременности и родам и уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян. По мнению руководителя направления «Правовое развитие» ЦСР Максима Башкатова, это также ускорит назначение выплат и упростит взаимодействие с государством для граждан. Объединение ПФР и ФСС планируется 1 января 2023 года, напоминает телеканал 360. Опрошенные URA.RU эксперты сообщали, что слияние упростит работу с бизнесом и населением, а также снизит затраты на содержание двух ведомств.