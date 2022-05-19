Правительство исправило недостаток Пенсионного фонда

Начислять социальные выплаты будут по-новому

19 мая 2022 в 22:19 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о слиянии Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования Фото: Илья Московец © URA.RU Российские власти исправили недостатки в работе Пенсионного фонда. На заседании правительства РФ 19 мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об объединении ПФР и Фонда социального страхования, а также о введении единого тарифа для расчета социальных выплат. Эксперты объяснили URA.RU, что слияние упростит работу с бизнесом и населением, а также снизит затраты на содержание двух ведомств. Чтобы объединить Фонды правительство рассмотрело пакет документов с изменениями в законы, сообщил Мишустин. «Сейчас через эти два фонда идут практически все федеральные меры поддержки. Их объединение упростит выплаты людям, они станут назначаться автоматически или по одному заявлению. Со следующего года в России появится единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования», — заявил премьер. На базе отделений ПФР и ФСС появятся единые офисы клиентского обслуживания, уточнил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Мишустина, сеть отделений ПФР и ФСС сохранится. На их базе появятся единые офисы клиентского обслуживания. На этом же совещании правительство поддержало введение единого тарифа для страховых взносов, которые работодатели перечисляют за сотрудников на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Максимальные размеры выплат на случай временной нетрудоспособности и в связи с уходом в декрет увеличатся, рассказал премьер-министр. Правительство РФ одобрило введение единого тарифа для расчета социальных выплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Сотрудники, у которых заключены договоры гражданско-правового характера, смогут получать оплату по больничным листам, выплаты по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет, как и работники, занятые по трудовым договорам», — рассказал Мишустин. Слияние двух фондов приведет к снижению издержек для бизнеса, уверен премьер-министр. «Теперь предпринимателям надо заполнить один платежный документ, а не как раньше — множество бумаг. Это сократит отчетность, уменьшит ошибки при расчетах, снизит вероятность начисления штрафов. Распределять средства по направлениям станет Федеральное казначейство», — заключил глава правительства. Объединение фондов позволит регулировать движение финансов и провести цифровизацию системы соцобеспечения, отмечают эксперты Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Есть две причины объединения — регулирование движения денег и цифровизация, считает директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков. «Сейчас деньги находятся в разрозненных системах — пенсионной и социального страхования. Объединяя, власти смогут более четко контролировать их движение. Цифровизация ведомства даст возможность гибкого управления этими финансами. С помощью новых технологий, например, можно напрямую перечислять средства, минуя посредников. Это позволит сэкономить время и трудовые ресурсы», — уточнил эксперт. Смысл объединения ПФР и ФСС заключается в сокращении расходов на ведение дел, упрощении работы с компаниями и населением, отмечает профессор Финансового университет при правительстве РФ Александр Сафонов. «Фонды используют одну и ту же базу по плательщикам (работодателям) и по получателям (население). В этом контексте их и объединили. Единый фонд сможет более свободно использовать имеющиеся резервы. Объединение фондов — это продолжение внедрения принципа «одного окна», которое сейчас базируется на госуслугах», — пояснил собеседник. Статья по теме Мишустин гарантировал россиянам новые выплаты Логично, чтобы деньги поступали на общий счет одной организации. Чем меньше точек входа, тем меньше ошибок, полагает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Два ведомства объединяют для повышения качества администрирования сборов. Они дублируют часть функций. Так, ПФР выплачивает не только пенсии, а также, как и ФСС помогает гражданам, оказавшимся в различных жизненных ситуациях. К тому же объединение — часть налоговой реформы. Переход на так называемую единую оплату налога не отменяется. Предприниматели будут получать одну платежку — единый налоговый счет. Разумно, чтобы он потом не разбивался, а зачислялся в консолидированный бюджет», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти исправили недостатки в работе Пенсионного фонда. На заседании правительства РФ 19 мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об объединении ПФР и Фонда социального страхования, а также о введении единого тарифа для расчета социальных выплат. Эксперты объяснили URA.RU, что слияние упростит работу с бизнесом и населением, а также снизит затраты на содержание двух ведомств. Чтобы объединить Фонды правительство рассмотрело пакет документов с изменениями в законы, сообщил Мишустин. «Сейчас через эти два фонда идут практически все федеральные меры поддержки. Их объединение упростит выплаты людям, они станут назначаться автоматически или по одному заявлению. Со следующего года в России появится единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования», — заявил премьер. По словам Мишустина, сеть отделений ПФР и ФСС сохранится. На их базе появятся единые офисы клиентского обслуживания. На этом же совещании правительство поддержало введение единого тарифа для страховых взносов, которые работодатели перечисляют за сотрудников на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Максимальные размеры выплат на случай временной нетрудоспособности и в связи с уходом в декрет увеличатся, рассказал премьер-министр. «Сотрудники, у которых заключены договоры гражданско-правового характера, смогут получать оплату по больничным листам, выплаты по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет, как и работники, занятые по трудовым договорам», — рассказал Мишустин. Слияние двух фондов приведет к снижению издержек для бизнеса, уверен премьер-министр. «Теперь предпринимателям надо заполнить один платежный документ, а не как раньше — множество бумаг. Это сократит отчетность, уменьшит ошибки при расчетах, снизит вероятность начисления штрафов. Распределять средства по направлениям станет Федеральное казначейство», — заключил глава правительства. Есть две причины объединения — регулирование движения денег и цифровизация, считает директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков. «Сейчас деньги находятся в разрозненных системах — пенсионной и социального страхования. Объединяя, власти смогут более четко контролировать их движение. Цифровизация ведомства даст возможность гибкого управления этими финансами. С помощью новых технологий, например, можно напрямую перечислять средства, минуя посредников. Это позволит сэкономить время и трудовые ресурсы», — уточнил эксперт. Смысл объединения ПФР и ФСС заключается в сокращении расходов на ведение дел, упрощении работы с компаниями и населением, отмечает профессор Финансового университет при правительстве РФ Александр Сафонов. «Фонды используют одну и ту же базу по плательщикам (работодателям) и по получателям (население). В этом контексте их и объединили. Единый фонд сможет более свободно использовать имеющиеся резервы. Объединение фондов — это продолжение внедрения принципа «одного окна», которое сейчас базируется на госуслугах», — пояснил собеседник. Логично, чтобы деньги поступали на общий счет одной организации. Чем меньше точек входа, тем меньше ошибок, полагает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Два ведомства объединяют для повышения качества администрирования сборов. Они дублируют часть функций. Так, ПФР выплачивает не только пенсии, а также, как и ФСС помогает гражданам, оказавшимся в различных жизненных ситуациях. К тому же объединение — часть налоговой реформы. Переход на так называемую единую оплату налога не отменяется. Предприниматели будут получать одну платежку — единый налоговый счет. Разумно, чтобы он потом не разбивался, а зачислялся в консолидированный бюджет», — резюмировал эксперт.