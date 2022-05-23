Челябинский термальный курорт закрыли бессрочно из-за нарушений

Баден-Баден будет закрыт до устранения нарушений Фото: Размик Закарян © URA.RU

Деятельность всего термального курорта «Баден-Баден» в Еткульском районе приостановлена бессрочно — до того момента, пока термы не устранят выявленные после гибели ребенка нарушения. Такое решение по иску прокурора района принял Режевский городской суд Свердловской области, где зарегистрировано юрлицо, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Ранее после гибели ребенка в термах нашли нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В результате деятельность юридического лица ООО «Уральские горячие источники «Баден-Баден» приостановили на 15 суток.

«Вместе с тем, прокуратура района по месту регистрации юридического лица в Режевский городской суд Свердловской области направила исковое заявление о возложении на юридическое лицо обязанностей привести нежилое помещение в соответствие требованиям законодательства, поскольку проверкой выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических, пожарных требований, которые нарушают права граждан, создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью. В качестве обеспечительной меры указано на необходимость приостановления деятельности всего комплекса ООО «Уральские горячие источники «Баден-Баден» до момента устранения нарушения», — рассказали в прокуратуре.

Судом ходатайство удовлетворено, деятельность организации приостановлена. Девочка утонула в одном из крытых бассейнов термального комплекса 23 февраля. После этого следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Администрация курорта принесла семье соболезнования, но заявила при этом, что ребенок надолго остался без присмотра взрослых, а также был без шапочки для бассейна.