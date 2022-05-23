Опасную находку уничтожат сотрудники Росгвардии Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Нижневартовска во время земельных работ на своем участке выкопал пакет, в котором лежали 367 патронов и четыре гранаты с запалами. Об этом сообщили в УМВД России по Нижневартовску.

О находке дачник рассказал полицейским. Вместе со взрывотехниками они выехали на место. «Согласно справке об исследовании изъятые патроны из-за значительной коррозии непригодны к стрельбе. Обнаруженные гранаты пригодны для производства взрыва при наличии средств взрывания», — рассказали правоохранители.

Дачник купил участок больше 15 лет назад по объявлению. Сейчас полиция проводит проверку. Находку обезвредят сотрудники Росгвардии.

Фото: УМВД России по Нижневартовску

Ранее URA.RU рассказывало историю жителя ХМАО, который попался на хранении оружия из-за распространения обнаженных фото бывшей возлюбленной. Также у него нашли 22 ножа различных размеров.