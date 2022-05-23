Житель Нижневартовска во время земельных работ на своем участке выкопал пакет, в котором лежали 367 патронов и четыре гранаты с запалами. Об этом сообщили в УМВД России по Нижневартовску.
О находке дачник рассказал полицейским. Вместе со взрывотехниками они выехали на место. «Согласно справке об исследовании изъятые патроны из-за значительной коррозии непригодны к стрельбе. Обнаруженные гранаты пригодны для производства взрыва при наличии средств взрывания», — рассказали правоохранители.
Дачник купил участок больше 15 лет назад по объявлению. Сейчас полиция проводит проверку. Находку обезвредят сотрудники Росгвардии.
Фото: УМВД России по Нижневартовску
Ранее URA.RU рассказывало историю жителя ХМАО, который попался на хранении оружия из-за распространения обнаженных фото бывшей возлюбленной. Также у него нашли 22 ножа различных размеров.
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Житель Нижневартовска во время земельных работ на своем участке выкопал пакет, в котором лежали 367 патронов и четыре гранаты с запалами. Об этом сообщили в УМВД России по Нижневартовску. О находке дачник рассказал полицейским. Вместе со взрывотехниками они выехали на место. «Согласно справке об исследовании изъятые патроны из-за значительной коррозии непригодны к стрельбе. Обнаруженные гранаты пригодны для производства взрыва при наличии средств взрывания», — рассказали правоохранители. Дачник купил участок больше 15 лет назад по объявлению. Сейчас полиция проводит проверку. Находку обезвредят сотрудники Росгвардии. Ранее URA.RU рассказывало историю жителя ХМАО, который попался на хранении оружия из-за распространения обнаженных фото бывшей возлюбленной. Также у него нашли 22 ножа различных размеров.