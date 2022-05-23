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Житель ЯНАО накачал наркотиками несовершеннолетних

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима Фото:

Жителя Нового Уренгоя накажут за распространение наркотических веществ и склонение к употреблению несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба окружного управления СК, мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

«По данным следствия и суда, в городе Новый Уренгой в октябре 2019 года 27-летний мужчина пригласил к себе домой двух несовершеннолетних девушек. Достоверно зная о том, что гостьи не достигли возраста совершеннолетия, он предложил им употребить наркотические средства и психотропные вещества. Поддавшись на его уговоры, потерпевшие употребили наркотики, после чего у обеих несовершеннолетних наступили тяжкие последствия, которые квалифицируется как повлекшие тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотиков. Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), а также п. «а, б» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении двух и более лиц, если они совершены в отношении несовершеннолетнего и повлекли по неосторожности иные тяжкие последствия).

Ранее сообщалось, что группа наркодилеров распространяла наркотики в ХМАО и ЯНАО. Незаконная деятельность велась дистанционно через соцсети, мессенджеры и электронные платежные системы.

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Жителя Нового Уренгоя накажут за распространение наркотических веществ и склонение к употреблению несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба окружного управления СК, мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. «По данным следствия и суда, в городе Новый Уренгой в октябре 2019 года 27-летний мужчина пригласил к себе домой двух несовершеннолетних девушек. Достоверно зная о том, что гостьи не достигли возраста совершеннолетия, он предложил им употребить наркотические средства и психотропные вещества. Поддавшись на его уговоры, потерпевшие употребили наркотики, после чего у обеих несовершеннолетних наступили тяжкие последствия, которые квалифицируется как повлекшие тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотиков. Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), а также п. «а, б» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении двух и более лиц, если они совершены в отношении несовершеннолетнего и повлекли по неосторожности иные тяжкие последствия). Ранее сообщалось, что группа наркодилеров распространяла наркотики в ХМАО и ЯНАО. Незаконная деятельность велась дистанционно через соцсети, мессенджеры и электронные платежные системы.
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