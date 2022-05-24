Володин: США оставляют себе деньги, выделенные Украине

Володин: лишь 15% от 40 млрд долларов достанутся Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лишь 15% от выделенных президентом США Джо Байденом 40 млрд долларов будут переданы Киеву. Остальные деньги Штаты потратят на своих военных и другие страны, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, 35% от 40 млрд долларов пойдет на финансирование вооруженных сил США, 45,2% потратят на «другие страны», 4,8% направят на помощь беженцам, возобновление работы посольства США на Украине и дипломатическую поддержку. «Из 40 млрд долларов непосредственно Украине остается только 15% от выделяемой суммы», — написал Володин в своем telegram-канале.

Он отметил, что выплачивать долг Украине придется полностью — все 40 млрд долларов. В США знают, что Киев не сможет обслуживать госдолг, поэтому уже сейчас забирают из страны последние ресурсы, в частности, запасы зерна, добавил спикер Госдумы.

Ранее Когресс США одобрил предоставление Украине финансовой помощи на сумму 40 млрд долларов, а Байден подписал указ, пишет RT. Долг Украины уже составляет десятки миллиардов долларов, и жители страны могут оказаться в кабале, предупредил сенатор Андрей Климов.

Володин ранее назвал циничным желание европейских стран оказать помощь Украине в опустошении ее хранилища зерна, которое якобы делается с целью освобождения места для нового урожая. Он уверен, что жители Украины сами окажутся без запасов зерна, напоминает агентство Nation news.