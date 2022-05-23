Бывший топ-чиновник Екатеринбурга задержан по делу о взятке

24 мая 2022 в 10:56 Размер текста - 17 +

Александра Злобина задержали по подозрению во взятке Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге задержали бывшего замглавы Железнодорожного района Александра Злобина, который курировал уличную торговлю. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. По его словам, сейчас Злобин ожидает суда по определению меры пресечения. «Задержание Злобина произошло накануне. В рамках расследования дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ („Получение взятки“ — прим. URA.RU)», — поделился инсайдер. Сам Злобин не ответил на звонок корреспондента. Накануне URA.RU сообщало об обысках в администрации ЖД-района, связанных с делом Злобина. Он покинул городскую власть в ноябре прошлого года. Злобин считался человеком бывшего префекта Андрея Курочкина. Сначала источники URA.RU сообщили, что причиной отставки Злобина стало то, что в одном из аукционов на размещение киосков победила фирма, в числе учредителей которой был его сын Егор. Позднее в прокуратуре уточнили, что таких аукционов было семь, и надзорный орган внес представление мэру Алексею Орлову с требованием «устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции», то есть уволить чиновника. О том, что в отношении экс-чиновника может быть возбуждено дело, источники URA.RU рассказали в апреле, когда шла предварительная проверка. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу и к представителю СУ Следственного комитета по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

В Екатеринбурге задержали бывшего замглавы Железнодорожного района Александра Злобина, который курировал уличную торговлю. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. По его словам, сейчас Злобин ожидает суда по определению меры пресечения. «Задержание Злобина произошло накануне. В рамках расследования дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ („Получение взятки“ — прим. URA.RU)», — поделился инсайдер. Сам Злобин не ответил на звонок корреспондента. Накануне URA.RU сообщало об обысках в администрации ЖД-района, связанных с делом Злобина. Он покинул городскую власть в ноябре прошлого года. Злобин считался человеком бывшего префекта Андрея Курочкина. Сначала источники URA.RU сообщили, что причиной отставки Злобина стало то, что в одном из аукционов на размещение киосков победила фирма, в числе учредителей которой был его сын Егор. Позднее в прокуратуре уточнили, что таких аукционов было семь, и надзорный орган внес представление мэру Алексею Орлову с требованием «устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции», то есть уволить чиновника. О том, что в отношении экс-чиновника может быть возбуждено дело, источники URA.RU рассказали в апреле, когда шла предварительная проверка. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу и к представителю СУ Следственного комитета по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.