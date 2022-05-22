На месте работают сотрудники полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу проводят обыск в администрации Железнодорожного района. Об этом URA.RU сообщил источник в городском главке полиции. По словам собеседника агентства, оперативные мероприятия связаны с делом, где предположительно фигурирует бывший замглавы района Александр Злобин.

«В администрации — выемка документов в отделе по потребительскому рынку. В рамках уголовного дела по ст. 290 УК РФ („Получение взятки“ — прим. URA.RU) в отношении Злобина и еще нескольких лиц», — поделился инсайдер. «Не видел такого. У нас все спокойно», — прокомментировал в ответ представитель районной администрации.

В УМВД корреспонденту рекомендовали обратиться в Следственный комитет. Там воздержались от комментариев по теме. Телефон Александра Злобина на момент публикации был выключен.

Злобин, несколько лет проработавший в статусе замглавы района, покинул городскую власть в ноябре прошлого года. Он считался человеком бывшего префекта Андрея Курочкина. Сначала источники URA.RU сообщили, что причиной отставки Злобина стало то, что в одном из аукционов на размещение киосков победила фирма, в числе учредителей которой был его сын Егор. Позднее в прокуратуре уточнили, что таких аукционов было семь, и надзорный орган внес представление мэру Алексею Орлову с требованием «устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции», то есть уволить чиновника.

Впервые о том, что в отношении экс-чиновника может быть возбуждено дело, источники агентства рассказали в апреле, когда шла предварительная проверка. Сам Злобин тогда говорил, что с ним по этому поводу правоохранители не связывались.