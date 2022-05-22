22 мая 2022

У властей Екатеринбурга идут обыски по делу о взятке. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему судебное заседание. Курган , полиция
На месте работают сотрудники полиции Фото:

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу проводят обыск в администрации Железнодорожного района. Об этом URA.RU сообщил источник в городском главке полиции. По словам собеседника агентства, оперативные мероприятия связаны с делом, где предположительно фигурирует бывший замглавы района Александр Злобин.

«В администрации — выемка документов в отделе по потребительскому рынку. В рамках уголовного дела по ст. 290 УК РФ („Получение взятки“ — прим. URA.RU) в отношении Злобина и еще нескольких лиц», — поделился инсайдер. «Не видел такого. У нас все спокойно», — прокомментировал в ответ представитель районной администрации.

В УМВД корреспонденту рекомендовали обратиться в Следственный комитет. Там воздержались от комментариев по теме. Телефон Александра Злобина на момент публикации был выключен.

Злобин, несколько лет проработавший в статусе замглавы района, покинул городскую власть в ноябре прошлого года. Он считался человеком бывшего префекта Андрея Курочкина. Сначала источники URA.RU сообщили, что причиной отставки Злобина стало то, что в одном из аукционов на размещение киосков победила фирма, в числе учредителей которой был его сын Егор. Позднее в прокуратуре уточнили, что таких аукционов было семь, и надзорный орган внес представление мэру Алексею Орлову с требованием «устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции», то есть уволить чиновника.

Впервые о том, что в отношении экс-чиновника может быть возбуждено дело, источники агентства рассказали в апреле, когда шла предварительная проверка. Сам Злобин тогда говорил, что с ним по этому поводу правоохранители не связывались.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво»
Подписаться
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу проводят обыск в администрации Железнодорожного района. Об этом URA.RU сообщил источник в городском главке полиции. По словам собеседника агентства, оперативные мероприятия связаны с делом, где предположительно фигурирует бывший замглавы района Александр Злобин. «В администрации — выемка документов в отделе по потребительскому рынку. В рамках уголовного дела по ст. 290 УК РФ („Получение взятки“ — прим. URA.RU) в отношении Злобина и еще нескольких лиц», — поделился инсайдер. «Не видел такого. У нас все спокойно», — прокомментировал в ответ представитель районной администрации. В УМВД корреспонденту рекомендовали обратиться в Следственный комитет. Там воздержались от комментариев по теме. Телефон Александра Злобина на момент публикации был выключен. Злобин, несколько лет проработавший в статусе замглавы района, покинул городскую власть в ноябре прошлого года. Он считался человеком бывшего префекта Андрея Курочкина. Сначала источники URA.RU сообщили, что причиной отставки Злобина стало то, что в одном из аукционов на размещение киосков победила фирма, в числе учредителей которой был его сын Егор. Позднее в прокуратуре уточнили, что таких аукционов было семь, и надзорный орган внес представление мэру Алексею Орлову с требованием «устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции», то есть уволить чиновника. Впервые о том, что в отношении экс-чиновника может быть возбуждено дело, источники агентства рассказали в апреле, когда шла предварительная проверка. Сам Злобин тогда говорил, что с ним по этому поводу правоохранители не связывались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...