Запрет полетов продлен в 11 аэропортах России

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, самолет, посадка на самолет
Летать из 11 аэропортов запрещено до лета Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России до 31 мая продлен режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 31 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Краснодар, Геленджик, Ростов-на-Дону, Симферополь, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк и Элиста», — говорится в сообщении.

Авиакомпаниям рекомендовано летать по альтернативным маршрутам через аэропорты Москвы, Сочи, Ставрополя, Волгограда и Минеральных Вод. Остальные аэропорты страны работают штатно.

Южное направление было закрыто для полетов после начала спецоперации РФ на Украине. Росавиация объявила о приостановлении работы аэропортов в регионах, близких к границам Украины. Режим закрытого неба несколько раз продлевался, передает RT.

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В России до 31 мая продлен режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов. Об этом сообщается на сайте Росавиации. «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 31 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Краснодар, Геленджик, Ростов-на-Дону, Симферополь, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк и Элиста», — говорится в сообщении. Авиакомпаниям рекомендовано летать по альтернативным маршрутам через аэропорты Москвы, Сочи, Ставрополя, Волгограда и Минеральных Вод. Остальные аэропорты страны работают штатно. Южное направление было закрыто для полетов после начала спецоперации РФ на Украине. Росавиация объявила о приостановлении работы аэропортов в регионах, близких к границам Украины. Режим закрытого неба несколько раз продлевался, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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