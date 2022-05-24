Запрет полетов продлен в 11 аэропортах России

Летать из 11 аэропортов запрещено до лета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В России до 31 мая продлен режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 31 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Краснодар, Геленджик, Ростов-на-Дону, Симферополь, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк и Элиста», — говорится в сообщении.

Авиакомпаниям рекомендовано летать по альтернативным маршрутам через аэропорты Москвы, Сочи, Ставрополя, Волгограда и Минеральных Вод. Остальные аэропорты страны работают штатно.

Южное направление было закрыто для полетов после начала спецоперации РФ на Украине. Росавиация объявила о приостановлении работы аэропортов в регионах, близких к границам Украины. Режим закрытого неба несколько раз продлевался, передает RT.