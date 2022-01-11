В Минобрнауки раскрыли планы по объединенному вузу в Кургане

После объединения КГУ и КГСХА в Кургане планируют развивать новые направления подготовки и создать селекционно-генетический центр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Объединение Курганской государственной сельхозакадемии (КГСХА) и Курганского госуниверситета (КГУ) позволит внедрить в регионе новые направления подготовки. Также возможно создание нового селекционно-генетического центра, сообщила пресс-служба Минобрнауки России в ответ на запрос URA.RU.

«Реорганизация позволит оптимально и эффективно использовать кадровые ресурсы и материально-техническую базу учебных организаций; внедрить новые направления подготовки; усовершенствовать систему подготовки кадров для агропромышленного комплекса, ориентированную на быструю адаптацию к требованиям научно-технического прогресса и цифровизации. Позволит создать селекционно-генетический центр по зерновым, масличным и овощным культурам», — рассказали в ведомстве.

В частности, в Минобрнауки считают возможным создание в Кургане институтов агробиотехнологии и экологии, молекулярной генетики, биоинформатики, технологии роботизации и интеллектуальных машинных технологий для АПК, органического земледелия и других актуальных направлений. Кроме того, объединение вузов может решить финансовые проблемы КГСХА и оснастить ее лаборатории современным научным оборудованием.

О предстоящем объединении КГСХА и КГУ ранее сообщали источники URA.RU. По их данным, сейчас в КГСХА запущена процедура передачи вуза от Минсельхоза России к Минобрнауки России. Позже в Минсельхозе России, а затем в Минобрнауки РФ подтвердили, вопрос реорганизации КГСХА находится в стадии проработки. С предложением объединить вузы в министерства обращался губернатор Вадим Шумков. Идею объединения вузов, по данным Минобрнауки, уже поддержали ректоры КГУ и КГСХА.

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