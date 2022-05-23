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21 мая 2022

В Сургуте снесут 25-этажное здание из-за ошибок в расчетах

© Служба новостей «URA.RU»
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Экспертиза объекта показала, что дом заваливается набок Фото:

В Сургуте в пойме реки Обь снесут 25-этажное здание будущей гостиницы из-за ошибки в расчетах. Об этом журналистам URA.RU сообщили в компании «Сибпромстрой», которая и строит проблемное здание.

«Все было сделано по плану, с тестированием заложенных в основание свай. Но оказалось, что проектный институт допустил ошибку в расчетах норматива максимальной осадки грунта и основная проблема оказалась именно в этом», — говорится в официальном ответе компании, направленном в редакцию URA.RU

Строительство 25-этажного здания прекратили еще в апреле, так как строители обнаружили, что здание немного наклонено в сторону, заказали экспертизу, которая и обнаружила дефект. После проведения расчетов в «Сибпромстрой» решили разобрать здание и построить его заново. Проект оценили в 40 миллионов рублей, подрядчик уже найден. Соучредитель компании «Сибпромстрой» Николай Сторожук рассказал журналистам, что претензий к институту, допустившему ошибку в расчетах, они не выдвигают, так как ученые являются их давними партерами, а иск на 40 миллионов рублей разорит новосибирский институт.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Нижневартовска начал разрушаться 16-этажный дом. Пока коммунальщики решили только наблюдать за трещиной, одновременно с этим изучая проблему вместе с учеными. К полномасштабному ремонту обслуживающая организация еще не приступила, но провела «первоочередные работы» в подвале и одной из квартир.

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В Сургуте в пойме реки Обь снесут 25-этажное здание будущей гостиницы из-за ошибки в расчетах. Об этом журналистам URA.RU сообщили в компании «Сибпромстрой», которая и строит проблемное здание. «Все было сделано по плану, с тестированием заложенных в основание свай. Но оказалось, что проектный институт допустил ошибку в расчетах норматива максимальной осадки грунта и основная проблема оказалась именно в этом», — говорится в официальном ответе компании, направленном в редакцию URA.RU Строительство 25-этажного здания прекратили еще в апреле, так как строители обнаружили, что здание немного наклонено в сторону, заказали экспертизу, которая и обнаружила дефект. После проведения расчетов в «Сибпромстрой» решили разобрать здание и построить его заново. Проект оценили в 40 миллионов рублей, подрядчик уже найден. Соучредитель компании «Сибпромстрой» Николай Сторожук рассказал журналистам, что претензий к институту, допустившему ошибку в расчетах, они не выдвигают, так как ученые являются их давними партерами, а иск на 40 миллионов рублей разорит новосибирский институт. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Нижневартовска начал разрушаться 16-этажный дом. Пока коммунальщики решили только наблюдать за трещиной, одновременно с этим изучая проблему вместе с учеными. К полномасштабному ремонту обслуживающая организация еще не приступила, но провела «первоочередные работы» в подвале и одной из квартир.
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