23 мая 2022

В центре Челябинска поселилась ядовитая змея. Видео

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Акватеррариум. Пермь, змея, питон, террариум
Гадюки проснулись в регионе в апреле Фото:

Жители Челябинска заметили ядовитую змею в центре города. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, рептилия облюбовала теплотрассу возле пруда Коммунар.

«Очевидцы заметили змею недалеко от пруда Коммунар (в районе улицы Университетская Набережная). По описанию — это ядовитая гадюка. Эти змеи обычно кусают людей, когда защищаются от невнимательного человека, прижавшего ее рукой или ногой», — написали в группе «Наш Челябинск» во «ВКонтакте».

В Челябинской области гадюки после зимней спячки проснулись в середине апреля. Ранее сообщалось, что в поселке Локомотивном гадюка заползла на территорию школы и вызвала переполох. Удалять ядовитую рептилию со школьной площадки пришлось отряду спасателей.

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Жители Челябинска заметили ядовитую змею в центре города. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, рептилия облюбовала теплотрассу возле пруда Коммунар. «Очевидцы заметили змею недалеко от пруда Коммунар (в районе улицы Университетская Набережная). По описанию — это ядовитая гадюка. Эти змеи обычно кусают людей, когда защищаются от невнимательного человека, прижавшего ее рукой или ногой», — написали в группе «Наш Челябинск» во «ВКонтакте». В Челябинской области гадюки после зимней спячки проснулись в середине апреля. Ранее сообщалось, что в поселке Локомотивном гадюка заползла на территорию школы и вызвала переполох. Удалять ядовитую рептилию со школьной площадки пришлось отряду спасателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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