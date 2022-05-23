Гадюки проснулись в регионе в апреле Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жители Челябинска заметили ядовитую змею в центре города. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, рептилия облюбовала теплотрассу возле пруда Коммунар.

«Очевидцы заметили змею недалеко от пруда Коммунар (в районе улицы Университетская Набережная). По описанию — это ядовитая гадюка. Эти змеи обычно кусают людей, когда защищаются от невнимательного человека, прижавшего ее рукой или ногой», — написали в группе «Наш Челябинск» во «ВКонтакте».

В Челябинской области гадюки после зимней спячки проснулись в середине апреля. Ранее сообщалось, что в поселке Локомотивном гадюка заползла на территорию школы и вызвала переполох. Удалять ядовитую рептилию со школьной площадки пришлось отряду спасателей.