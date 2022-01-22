В Перми оппозиция опасается мероприятия властей региона

Пермяки не готовы отказаться от митинга против транспортной реформы (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми организаторы митинга против повышения цен на проезд в общественном транспорте сомневаются, принимать ли участие в круглом столе, который организует по проблеме региональная общественная палата. Приглашение от имени председателя палаты Дмитрия Красильникова получила одна из заявителей акции протеста Людмила Елтышева. Как рассказала она URA.RU, активистов беспокоит, в том числе, состав участников совещания.

«Я хотела, чтобы пригласили бывших перевозчиков, которые остались не у дел [после транспортной реформы]. Они как никто должны все знать изнутри и рассказать много интересного. Но мое предложение было отклонено, и понятно почему — потому что свои да наши, те кто удобен, будут высказываться», — пояснила Елтышева.

По словам активистки, пока решения об участии в круглом столе она не приняла. Кроме состава участников ее смущает время мероприятия — власти заговорили об обсуждении проблемы после подачи уведомления о митинге. «Обычно приглашают тогда, когда хотят снять напряжение, возможно пообещать что-то. Такое было уже не раз — когда мы подаем на митинг, начинается предложение каких-то вариантов, лишь бы только не было недовольство высказано публично», — отметила Елтышева.

Митинг против повышения цен на проезд в городском транспорте и реформе отрасли вообще активисты намерены устроить 30 января. Уведомление об этом они 12 января передали властям. О проведении круглого стола в общественной палате договорились 20 января. Как сообщал в Instagram ее председатель Дмитрий Красильников, к разговору приглашены чиновники мэрии, действующие перевозчики. Представители общественности и эксперты.

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