В Тюмени на Мысу зарезали мужчину и ранили его друга

24 мая 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

Преступник напал на двух своих знакомых в ходе конфликта Фото: Александр Мамаев © URA.RU В микрорайоне Мыс Тюмени зарезали жителя города, а его приятеля ранили. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления следственного комитета по Тюменской области. «Днем 21 мая вблизи дома по улице Беляева в Тюмени между обвиняемым и двумя его знакомыми возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник причинил мужчинам ножевые ранения грудной клетки. Один из потерпевших скончался на месте. В результате своевременного оказания медпомощи второй мужчина остался жив», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления СК РФ по региону. Обвиняемый в убийстве и покушении на убийство уже задержан. Это 35-летний житель Тюменской области. Он дал признательные показания и сейчас находится под стражей. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске после ножевого ранения скончалась девушка. Ее убил знакомый, которому жертва оказывала знаки внимания, склоняя его к измене.

В микрорайоне Мыс Тюмени зарезали жителя города, а его приятеля ранили. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления следственного комитета по Тюменской области. «Днем 21 мая вблизи дома по улице Беляева в Тюмени между обвиняемым и двумя его знакомыми возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник причинил мужчинам ножевые ранения грудной клетки. Один из потерпевших скончался на месте. В результате своевременного оказания медпомощи второй мужчина остался жив», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления СК РФ по региону. Обвиняемый в убийстве и покушении на убийство уже задержан. Это 35-летний житель Тюменской области. Он дал признательные показания и сейчас находится под стражей. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске после ножевого ранения скончалась девушка. Ее убил знакомый, которому жертва оказывала знаки внимания, склоняя его к измене.