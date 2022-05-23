23 мая 2022

В Тюмени на Мысу зарезали мужчину и ранили его друга

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, нож, убийство, нападение, покушение, уголовник, маньяк
Преступник напал на двух своих знакомых в ходе конфликта Фото:

В микрорайоне Мыс Тюмени зарезали жителя города, а его приятеля ранили. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления следственного комитета по Тюменской области.

«Днем 21 мая вблизи дома по улице Беляева в Тюмени между обвиняемым и двумя его знакомыми возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник причинил мужчинам ножевые ранения грудной клетки. Один из потерпевших скончался на месте. В результате своевременного оказания медпомощи второй мужчина остался жив», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления СК РФ по региону.

Обвиняемый в убийстве и покушении на убийство уже задержан. Это 35-летний житель Тюменской области. Он дал признательные показания и сейчас находится под стражей.

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске после ножевого ранения скончалась девушка. Ее убил знакомый, которому жертва оказывала знаки внимания, склоняя его к измене.

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В микрорайоне Мыс Тюмени зарезали жителя города, а его приятеля ранили. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления следственного комитета по Тюменской области. «Днем 21 мая вблизи дома по улице Беляева в Тюмени между обвиняемым и двумя его знакомыми возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник причинил мужчинам ножевые ранения грудной клетки. Один из потерпевших скончался на месте. В результате своевременного оказания медпомощи второй мужчина остался жив», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления СК РФ по региону. Обвиняемый в убийстве и покушении на убийство уже задержан. Это 35-летний житель Тюменской области. Он дал признательные показания и сейчас находится под стражей. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске после ножевого ранения скончалась девушка. Ее убил знакомый, которому жертва оказывала знаки внимания, склоняя его к измене.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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