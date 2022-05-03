Тоболяк убил девушку, склонявшую его к измене возлюбленной

Разозлившись на гостью, хотевшую с ним отношений, молодой человек схватился за нож (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Причиной убийства в одной из квартир Тобольска (Тюменская область) стала напористость девушки, которая захотела отношений с хозяином жилья, у которого уже была возлюбленная. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области.

«26-летний Максим Доропеев собрал у себя дома пьяную компанию. После ухода гостей в квартире осталась одна из девушек, которая заинтересовалась хозяином жилья. Молодой человек, ссылаясь на то, что у него есть подруга, попросил гостью одеться и уйти. Однако она заявила, что он ведет себя не по-мужски и оскорбила нецензурной бранью», — рассказали URA.RU в пресс-службу объединенной судебной системы региона.

В результате перепалки Доропеев схватил нож и ударил знакомую в живот. Вскоре она умерла от кровопотери. На процессе обвиняемый пояснил, что не помнит, как оружие оказалось у него в руках.

Преступление произошло в конце октября 2021 года, в одной из квартир в 9 микрорайоне Тобольска. Наказание молодому человеку вынесли только сейчас, свою вину он признал. Тоболяка приговорили к восьми годам лишения свободы. Он также выплатил компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что тюменец зарезал знакомого из-за майнинговой фермы. Он заподозрил приятеля в краже оборудования, и два раза ударил его ножом в спину.