Власти ХМАО раскрыли влияние санкций на стройку мегапроекта

24 мая 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Подрядчик властей ХМАО «Швабе» пока не столкнулся с влиянием западных санкций Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные санкции пока не оказывают большого влияния на строительство научно-технологического центра в Сургуте. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин, передает корреспондент URA.RU. «Я разговаривал с партнерами, компанией „Швабе“ (подрядчик строительства центра высоких биомедицинских технологий — прим. URA.RU) и главой Сургута [Андреем Филатовым] и спрашивал, есть ли какое-то влияние санкций на проект? Коллеги из „Швабе“ и сургутские архитекторы сказали, что риски есть, а влияния прямого нет. Подрядчик остался в тех цифрах, которые изначально были прописаны в контракте. А по строительству инженерных коммуникаций и дороги к НТЦ все риски уже просчитаны», — рассказал Нигматулин. Он также добавил, что главные риски связаны с выстраиванием новых логистических коридоров для доставки оборудования для центра высоких биомедицинских технологий. «Процесс доставки оборудование намного сложнее, чем ранее. Он будет идти через Азию и Ближний Восток. Но эксперты, которых мы привлекли, они подбирают долгосрочные и долговременные решения», — сообщил Нигматулин. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Швабе» подписала соглашение о строительстве Центра высоких биомедицинских технологий, который должен стать первым объектом научно-технологического центра Сургута. Общая стоимость проекта по состоянию на начало февраля оценивалась в 90 миллиардов рублей.

Западные санкции пока не оказывают большого влияния на строительство научно-технологического центра в Сургуте. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин, передает корреспондент URA.RU. «Я разговаривал с партнерами, компанией „Швабе“ (подрядчик строительства центра высоких биомедицинских технологий — прим. URA.RU) и главой Сургута [Андреем Филатовым] и спрашивал, есть ли какое-то влияние санкций на проект? Коллеги из „Швабе“ и сургутские архитекторы сказали, что риски есть, а влияния прямого нет. Подрядчик остался в тех цифрах, которые изначально были прописаны в контракте. А по строительству инженерных коммуникаций и дороги к НТЦ все риски уже просчитаны», — рассказал Нигматулин. Он также добавил, что главные риски связаны с выстраиванием новых логистических коридоров для доставки оборудования для центра высоких биомедицинских технологий. «Процесс доставки оборудование намного сложнее, чем ранее. Он будет идти через Азию и Ближний Восток. Но эксперты, которых мы привлекли, они подбирают долгосрочные и долговременные решения», — сообщил Нигматулин. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Швабе» подписала соглашение о строительстве Центра высоких биомедицинских технологий, который должен стать первым объектом научно-технологического центра Сургута. Общая стоимость проекта по состоянию на начало февраля оценивалась в 90 миллиардов рублей.