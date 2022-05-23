Экстренные службы предупредили об урагане в Челябинской области

Шквальный ветер обрушится на Челябинскую область 25 мая (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Резкое усиление ветра ожидается в Челябинской области 25 мая на фоне ливней и гроз. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе Челябинска.

«По данным Челябинского ЦГМС, 25 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди. Днем в среду среды при грозах прогнозируются шквалистые усиления ветра до 22 метров в секунду», — пояснили URA.RU в ЕДДС.

Накануне синоптики областного гидрометцентра предупредили, что трое суток подряд — 24, 25 и 26 мая — на Южном Урале ожидаются дожди и грозы. Сейчас прогноз изменили в отношении ветра. Ухудшение погоды челябинцам скрасит потепление: ближайшие дни в регионе станет по летнему тепло — столбики термометров днем будут подниматься до 25 градусов.