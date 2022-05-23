23 мая 2022

Потерявшаяся курганская девочка уехала в гости на попутке

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, разметка, автодорога, асфальт, трасса, дорога
Десятилетняя девочка, которую искали, отправилась к родственнице в соседнее село на попутке (архивное фото) Фото:

Десятилетняя девочка, которую разыскивали в городе Макушино (Курганская область), решила навестить дальнюю родственницу в соседнем селе. До населенного пункта школьница добиралась на попутном транспорте. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале УМВД России по Курганской области.

«Девочка решила посетить дальнюю родственницу в селе в шестидесяти километрах от Макушино и вернуться до заката. Пока добиралась попутным автотранспортом, стемнело и она осталась в гостях до утра. В настоящее время сотрудники полиции передали ее маме», — указано в опубликованном сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в городе Макушино разыскивали десятилетнюю школьницу. В полицию обратилась мать девочки. Позже в пресс-службе СУ СКР по Курганской области URA.RU сообщили, что девочка найдена.

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Десятилетняя девочка, которую разыскивали в городе Макушино (Курганская область), решила навестить дальнюю родственницу в соседнем селе. До населенного пункта школьница добиралась на попутном транспорте. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале УМВД России по Курганской области. «Девочка решила посетить дальнюю родственницу в селе в шестидесяти километрах от Макушино и вернуться до заката. Пока добиралась попутным автотранспортом, стемнело и она осталась в гостях до утра. В настоящее время сотрудники полиции передали ее маме», — указано в опубликованном сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что в городе Макушино разыскивали десятилетнюю школьницу. В полицию обратилась мать девочки. Позже в пресс-службе СУ СКР по Курганской области URA.RU сообщили, что девочка найдена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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