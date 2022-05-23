Потерявшаяся курганская девочка уехала в гости на попутке

24 мая 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Десятилетняя девочка, которую искали, отправилась к родственнице в соседнее село на попутке (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Десятилетняя девочка, которую разыскивали в городе Макушино (Курганская область), решила навестить дальнюю родственницу в соседнем селе. До населенного пункта школьница добиралась на попутном транспорте. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале УМВД России по Курганской области. «Девочка решила посетить дальнюю родственницу в селе в шестидесяти километрах от Макушино и вернуться до заката. Пока добиралась попутным автотранспортом, стемнело и она осталась в гостях до утра. В настоящее время сотрудники полиции передали ее маме», — указано в опубликованном сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что в городе Макушино разыскивали десятилетнюю школьницу. В полицию обратилась мать девочки. Позже в пресс-службе СУ СКР по Курганской области URA.RU сообщили, что девочка найдена.

Десятилетняя девочка, которую разыскивали в городе Макушино (Курганская область), решила навестить дальнюю родственницу в соседнем селе. До населенного пункта школьница добиралась на попутном транспорте. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале УМВД России по Курганской области. «Девочка решила посетить дальнюю родственницу в селе в шестидесяти километрах от Макушино и вернуться до заката. Пока добиралась попутным автотранспортом, стемнело и она осталась в гостях до утра. В настоящее время сотрудники полиции передали ее маме», — указано в опубликованном сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что в городе Макушино разыскивали десятилетнюю школьницу. В полицию обратилась мать девочки. Позже в пресс-службе СУ СКР по Курганской области URA.RU сообщили, что девочка найдена.