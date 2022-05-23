В Курганской области пропала десятилетняя девочка

В Макушино (Курганская область) разыскивают десятилетнюю школьницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Макушино Курганской области разыскивают десятилетнюю школьницу Карину. С 23 мая 2022 года ее местонахождение не известно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Курганской области.

«Пропал ребенок! Карина, 10 лет, г. Макушино, Курганская область. Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одежда: красная куртка, красная кофта, красная футболка, синие джинсы, черный кроссовки, оранжевая шапка», — сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Курганской области.

Региональный представитель «ЛизаАлерт» Константин Чагин сообщил URA.RU, что добровольцы готовятся выехать на поиски девочки из Кургана после прозвонов и получения ориентировки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргам поиска: Дигри (Наталья) 89226770544, Белка (Наталья) 89088391209, Катя (Катик) 89220059559. URA.RU запросило информацию в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Обновлено 24.05.2022 в 11:37:

В пресс-службе УМВД по Курганской области сообщили, что ночью в МО МВД России «Макушинский» обратилась мать ребенка с заявлением о пропаже. Личный состав отдела был поднят по тревоге, ведется поиск.

Обновлено 24.05.2022 в 12:27:

В пресс-службе СУ СКР по Курганской области URA.RU сообщили, что девочка найдена. «Следственными органами была организована проверка по факту заявления о пропаже несовершеннолетней в городе Макушино. Девочка найдена, в ближайшее время она будет опрошена следователем», — сообщили в пресс-службе ведомства. По данным источника агентства, девочка могла уйти в другой населенный пункт к родственнице.