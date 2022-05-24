В Кремле отреагировали на идею Рогозина о переименовании Курил

24 мая 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков считает, что вопрос о переименовании Курильских островов должны поднять местные жители Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова Инициатива о переименовании Курильских островов должна идти с места. Такие инициативы всегда поддерживаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о предложении главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина изменить названия островов. При этом Песков напомнил, что подобную позицию давно озвучивало Русское географическое общество. «Конечно, инициатива с мест всегда приветствуется. Я хочу напомнить давнюю инициативу (ей уже несколько лет) Русского географического общества, президентом которого является [министр обороны Сергей] Шойгу, а попечительский совет возглавляет президент Владимир Путин: РГО было инициатором того, чтобы географические названия, когда речь идет об иностранных по этимологии названиях, менялись на наши исконно русские», — сообщил Песков. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил переименовать Курильские острова и дать им русские названия в честь прославленных кораблей «Варяг» и «Кореец», героя русско-японской войны Всеволода Руднева и Русских героев моряков-тихоокеанцев.

Инициатива о переименовании Курильских островов должна идти с места. Такие инициативы всегда поддерживаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о предложении главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина изменить названия островов. При этом Песков напомнил, что подобную позицию давно озвучивало Русское географическое общество. «Конечно, инициатива с мест всегда приветствуется. Я хочу напомнить давнюю инициативу (ей уже несколько лет) Русского географического общества, президентом которого является [министр обороны Сергей] Шойгу, а попечительский совет возглавляет президент Владимир Путин: РГО было инициатором того, чтобы географические названия, когда речь идет об иностранных по этимологии названиях, менялись на наши исконно русские», — сообщил Песков. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил переименовать Курильские острова и дать им русские названия в честь прославленных кораблей «Варяг» и «Кореец», героя русско-японской войны Всеволода Руднева и Русских героев моряков-тихоокеанцев.