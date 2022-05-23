Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил переименовать Курильские острова. По его мнению, территории должны быть названы в честь прославленных кораблей и событий времен русско-японской войны.
«Почему эти острова не имеют русских названий? <…> Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать „Варягом“, второй назвать „Кореец“ в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота», — скал Рогозин в эфире радио Sputnik. Третий остров гендиректор «Роскосмоса» предложил назвать именем героя русско-японской войны Всеволода Руднева. Группу островов Хабомаи, по его словам, можно было бы назвать архипелагом Русских героев моряков-тихоокеанцев.
Рогозин подчеркнул, что весь Тихий океан пропитан русской кровью, пролившейся там как во времена русско-японской и Великой Отечественной войн. «То, что острова до сих пор не имеют русских названий, вызывает „какое-то даже сомнение“ в том, что они принадлежат России», — заключил он.
Курильские острова являются предметом территориального спора стран со времен Второй мировой войны. Тогда Курилы перешли к СССР, спорными остались острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, Япония не считала, что они входят в архипелаг. Для заключения мирного договора с Россией, который так и не был подписан, Токио требует вернуть острова. Россия из-за введенных Токио санкций отказалась от переговоров по мирному договору и по вопросу налаживания совместного хозяйства (установления безвизового режима) на Курильских островах. Решение российского МИДа поддержали жители спорных территорий.
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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил переименовать Курильские острова. По его мнению, территории должны быть названы в честь прославленных кораблей и событий времен русско-японской войны. «Почему эти острова не имеют русских названий? <…> Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать „Варягом“, второй назвать „Кореец“ в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота», — скал Рогозин в эфире радио Sputnik. Третий остров гендиректор «Роскосмоса» предложил назвать именем героя русско-японской войны Всеволода Руднева. Группу островов Хабомаи, по его словам, можно было бы назвать архипелагом Русских героев моряков-тихоокеанцев. Рогозин подчеркнул, что весь Тихий океан пропитан русской кровью, пролившейся там как во времена русско-японской и Великой Отечественной войн. «То, что острова до сих пор не имеют русских названий, вызывает „какое-то даже сомнение“ в том, что они принадлежат России», — заключил он. Курильские острова являются предметом территориального спора стран со времен Второй мировой войны. Тогда Курилы перешли к СССР, спорными остались острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, Япония не считала, что они входят в архипелаг. Для заключения мирного договора с Россией, который так и не был подписан, Токио требует вернуть острова. Россия из-за введенных Токио санкций отказалась от переговоров по мирному договору и по вопросу налаживания совместного хозяйства (установления безвизового режима) на Курильских островах. Решение российского МИДа поддержали жители спорных территорий.