Рогозин предложил переименовать Курильские острова. «Варяг и Кореец»

23 мая 2022 в 23:34 Размер текста - 17 +

Рогозин предложил дать Курильским островам русские названия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил переименовать Курильские острова. По его мнению, территории должны быть названы в честь прославленных кораблей и событий времен русско-японской войны. «Почему эти острова не имеют русских названий? <…> Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать „Варягом“, второй назвать „Кореец“ в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота», — скал Рогозин в эфире радио Sputnik. Третий остров гендиректор «Роскосмоса» предложил назвать именем героя русско-японской войны Всеволода Руднева. Группу островов Хабомаи, по его словам, можно было бы назвать архипелагом Русских героев моряков-тихоокеанцев. Рогозин подчеркнул, что весь Тихий океан пропитан русской кровью, пролившейся там как во времена русско-японской и Великой Отечественной войн. «То, что острова до сих пор не имеют русских названий, вызывает „какое-то даже сомнение“ в том, что они принадлежат России», — заключил он. Курильские острова являются предметом территориального спора стран со времен Второй мировой войны. Тогда Курилы перешли к СССР, спорными остались острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, Япония не считала, что они входят в архипелаг. Для заключения мирного договора с Россией, который так и не был подписан, Токио требует вернуть острова. Россия из-за введенных Токио санкций отказалась от переговоров по мирному договору и по вопросу налаживания совместного хозяйства (установления безвизового режима) на Курильских островах. Решение российского МИДа поддержали жители спорных территорий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил переименовать Курильские острова. По его мнению, территории должны быть названы в честь прославленных кораблей и событий времен русско-японской войны. «Почему эти острова не имеют русских названий? <…> Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать „Варягом“, второй назвать „Кореец“ в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота», — скал Рогозин в эфире радио Sputnik. Третий остров гендиректор «Роскосмоса» предложил назвать именем героя русско-японской войны Всеволода Руднева. Группу островов Хабомаи, по его словам, можно было бы назвать архипелагом Русских героев моряков-тихоокеанцев. Рогозин подчеркнул, что весь Тихий океан пропитан русской кровью, пролившейся там как во времена русско-японской и Великой Отечественной войн. «То, что острова до сих пор не имеют русских названий, вызывает „какое-то даже сомнение“ в том, что они принадлежат России», — заключил он. Курильские острова являются предметом территориального спора стран со времен Второй мировой войны. Тогда Курилы перешли к СССР, спорными остались острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, Япония не считала, что они входят в архипелаг. Для заключения мирного договора с Россией, который так и не был подписан, Токио требует вернуть острова. Россия из-за введенных Токио санкций отказалась от переговоров по мирному договору и по вопросу налаживания совместного хозяйства (установления безвизового режима) на Курильских островах. Решение российского МИДа поддержали жители спорных территорий.