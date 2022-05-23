Дума утвердила выплаты семьям погибших в спецоперации пермяков

Депутаты проголосовали за выплату семьям погибших на спецоперации по 200 тысяч рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутаты Пермской городской думу проголосовали за инициативу мэра Алексея Демкина о финансовой поддержке семей пермяков, погибших в ходе спецоперации на Украине. Решение было принято сегодня на пленарном заседании собрания, трансляция которого ведется на сайте учреждения.

«Установить расходное обязательство города Перми по предоставлению единовременной денежной выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ и имевших специальное звание полиции, проживавших на территории города Перми и принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Установить ЕДВ в размере 200000 (двести тысяч) рублей», — говорится в решении думы.

В конце апреля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение, по которому родственники погибших во время спецоперации получат по одному миллиону рублей. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что всем членам семей погибших участников спецоперации на Украине из федеральных средств выплатят по 7,41 млн рублей. Также будет установлена дополнительная выплата в размере 5 млн. Спецоперацию на территории Украины Путин объявил 24 февраля. По словам президента, она вынужденная, ее основные цели — денацификация и демилитаризация территории, а также защита жителей Донбасса.