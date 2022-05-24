Путин сделал заявление о будущем российской экономики

24 мая 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Владимир Путин прокомментировал желание Запада закрыть российскую экономику Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экономика России продолжит и дальше оставаться открытой, несмотря на действия недружественных стран в отношении страны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. «Российская экономика останется открытой. Желание ряда стран закрыться от России показало, насколько важно диверсифицировать транспортные потоки», — сказал он на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ. Само мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24». Ранее глава государства отмечал, что российская экономика выдерживает санкционное давление западных стран. Несмотря на все сложности, выдерживает весьма достойно, пояснил он. Говоря о переходе в торговле РФ и Белоруссии на рубли, президент отметил, что это способствует укреплению российской валюты, пишет MK.RU. Из-за вынужденной спецоперации России на Украине Евросоюз, Канада, Япония, а также США ввели против РФ жесткие санкции. Было введено пять пакетов ограничений против РФ, сообщает Пятый канал. Западные страны заморозили валютные резервы России, Центробанк уже заявлял, что золотые запасы страны хранятся на территории РФ. Для защиты экономики были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы.

Экономика России продолжит и дальше оставаться открытой, несмотря на действия недружественных стран в отношении страны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. «Российская экономика останется открытой. Желание ряда стран закрыться от России показало, насколько важно диверсифицировать транспортные потоки», — сказал он на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ. Само мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24». Ранее глава государства отмечал, что российская экономика выдерживает санкционное давление западных стран. Несмотря на все сложности, выдерживает весьма достойно, пояснил он. Говоря о переходе в торговле РФ и Белоруссии на рубли, президент отметил, что это способствует укреплению российской валюты, пишет MK.RU. Из-за вынужденной спецоперации России на Украине Евросоюз, Канада, Япония, а также США ввели против РФ жесткие санкции. Было введено пять пакетов ограничений против РФ, сообщает Пятый канал. Западные страны заморозили валютные резервы России, Центробанк уже заявлял, что золотые запасы страны хранятся на территории РФ. Для защиты экономики были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы.