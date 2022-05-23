На курганской границе перехватили опасный груз из Казахстана

В Россию пытались ввезти 20 тонн опасных коровьих шкур из Казахстана (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на границе пресекли ввоз 20 тонн потенциально опасных коровьих шкур из Казахстана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«24 мая 2022 года на российско—казахстанском участке границы на ППУ „Петухово“ на 444 км трассы Иртыш (Курганская область) был остановлен автомобиль, который пытался незаконно провезти 20 тонн коровьих шкур из Казахстана», — рассказали в пресс-службе. Машина следовала в город Рязань. В ней находились 20 тонн мокросоленых шкур крупного рогатого скота.

Из-за подозрения на ухудшение эпизоотической обстановки по ящуру, ввоз потенциально опасных шкур был запрещен. Автомобиль с грузом вернули в Казахстан. Перевозчик привлечен к административной ответственности.

Это уже вторая попытка незаконного ввоза опасных шкур из-за границы. Ранее 20 тонн запрещенных коровьих шкур пытались вывезти из города Кокчетав республики Казахстан в Московскую область.