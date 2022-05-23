Шадринский депутат за год заработал меньше пяти тысяч рублей

24 мая 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Один из депутатов гордумы Шадринска отчитался о доходе в 4,9 тысячи рублей за 2021 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Депутат Шадринской городской думы (Курганская область) Григорий Задорин отчитался о доходе менее пяти тысяч рублей. Декларации депутатов опубликованы на официальном сайте шадринской администрации. «Задорин Г.Ю. Общая сумма декларированного годового дохода — 4913,37 руб. Доход по основному месту работы — 1743,16 руб.», — указано в опубликованном документе. Шадринский депутат владеет двумя земельными участками и нежилым помещением. В автопарке у парламентария два автомобиля — Toyota Carina и ГАЗ 2705. В 2020 году Задорин указывал доход в 22,28 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что самым богатым депутатом Курганской городской думы остается Андрей Кацай. За прошлый год он задекларировал доход в 115,6 млн рублей.

Депутат Шадринской городской думы (Курганская область) Григорий Задорин отчитался о доходе менее пяти тысяч рублей. Декларации депутатов опубликованы на официальном сайте шадринской администрации. «Задорин Г.Ю. Общая сумма декларированного годового дохода — 4913,37 руб. Доход по основному месту работы — 1743,16 руб.», — указано в опубликованном документе. Шадринский депутат владеет двумя земельными участками и нежилым помещением. В автопарке у парламентария два автомобиля — Toyota Carina и ГАЗ 2705. В 2020 году Задорин указывал доход в 22,28 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что самым богатым депутатом Курганской городской думы остается Андрей Кацай. За прошлый год он задекларировал доход в 115,6 млн рублей.