Шадринский депутат за год заработал меньше пяти тысяч рублей

Один из депутатов гордумы Шадринска отчитался о доходе в 4,9 тысячи рублей за 2021 год
новость из сюжетаДекларационная кампания
Депутат Шадринской городской думы (Курганская область) Григорий Задорин отчитался о доходе менее пяти тысяч рублей. Декларации депутатов опубликованы на официальном сайте шадринской администрации.
«Задорин Г.Ю. Общая сумма декларированного годового дохода — 4913,37 руб. Доход по основному месту работы — 1743,16 руб.», — указано в опубликованном документе. Шадринский депутат владеет двумя земельными участками и нежилым помещением. В автопарке у парламентария два автомобиля — Toyota Carina и ГАЗ 2705. В 2020 году Задорин указывал доход в 22,28 тысячи рублей.
Ранее URA.RU писало, что самым богатым депутатом Курганской городской думы остается Андрей Кацай. За прошлый год он задекларировал доход в 115,6 млн рублей.
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