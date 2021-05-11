Шадринский депутат за год ничего не заработал

Один из депутатов гордумы Шадринска отчитался об отсутствии дохода в 2020 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутат Шадринской городской думы (Курганская область) Валерий Мурзин отчитался об отсутствии доходов по итогам 2020 года. Декларации народных избранников опубликованы на сайте муниципалитета.

«Мурзин В.Ю. Общая сумма декларированного годового дохода за 2020 год — нет», — указано в сведениях о доходах. Там же говорится, что у Мурзина нет машины и недвижимости, находящейся в собственности или в пользовании. Нет доходов и имущества и у несовершеннолетнего ребенка депутата. Супруга Мурзина отчиталась о годовом доходе в 262,4 тысячи рублей. У нее есть земельный участок на шесть соток и дача площадью 18,9 кв. м.

Мурзин избран депутатом Шадринской городской думы осенью 2020 года. О доходах за 2019 год он не отчитывался. На сайте областного избиркома сообщается, что на момент выборов в гордуму Мурзин был индивидуальным предпринимателем.

Депутат Григорий Задорин также оказался одним из самых «бедных» депутатов в Шадринске. Его годовой доход, согласно декларации, составил 22,28 тысячи рублей (в среднем — менее двух тысяч рублей в месяц). Его жена отчиталась о доходе в 225 тысяч рублей. Задорину принадлежат два земельных участка и два нежилых здания, автомобили Toyota Carina и ГАЗ 2705. У его супруги есть автомобиль Toyota Vitz. По итогам 2019 года Задорин отчитывался о доходе в 123,7 тысячи рублей, но с учетом проданного имущества.

Ранее URA.RU сообщало, что самым богатым депутатом Шадринской городской думы стал Анатолий Педошенко, годовой доход которого превысил 28 млн рублей. Четыре депутата Курганской городской думы и один депутат Курганской областной думы по итогам 2020 года отчитались о доходах ниже уровня МРОТ.