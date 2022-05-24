24 мая 2022

Стоматолог рассказала, как больной зуб может привести к смерти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стоматологическая клиника «Ютэли». Екатеринбург, стоматология, зубы, медицина, отбеливание, челюсть, врач
Периостит могут перепутать с отеком Квинке, сказала Мария Балакирева Фото:

Флюс (периостит челюсти) может привести к смерти, если вовремя не обратиться к врачу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала стоматолог-ортодонт Мария Балакирева.

«Это воспалительный процесс в первую очередь. Там может быть гной. Если плохой иммунитет у человека, абсцесс обостряется. Нужно вовремя обращаться к врачам, чтобы не было таких осложнений. Зубы близко расположены к нервам, поэтому это очень опасно. Нужно понимать, что это голова. Если процесс начнет распространяться, то без обращения к врачу, это может закончиться летальным исходом», — сказала Мария Балакирева.

По ее словам, очень важна правильная диагностика. «Врач может перепутать воспалительный процесс. Был случай, когда у ребенка отекло лицо и мама вызвала скорую. Ей диагностировали отек Квинке и поставили укол. Отек должен был уйти. Мама забрала ребенка и отвезла к стоматологу. У нее был воспалительный процесс, связанный с молочными зубами. Если бы женщина доверилась врачу, который неверно провел диагностику, ребенок бы умер», — сообщила врач.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Флюс (периостит челюсти) может привести к смерти, если вовремя не обратиться к врачу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала стоматолог-ортодонт Мария Балакирева. «Это воспалительный процесс в первую очередь. Там может быть гной. Если плохой иммунитет у человека, абсцесс обостряется. Нужно вовремя обращаться к врачам, чтобы не было таких осложнений. Зубы близко расположены к нервам, поэтому это очень опасно. Нужно понимать, что это голова. Если процесс начнет распространяться, то без обращения к врачу, это может закончиться летальным исходом», — сказала Мария Балакирева. По ее словам, очень важна правильная диагностика. «Врач может перепутать воспалительный процесс. Был случай, когда у ребенка отекло лицо и мама вызвала скорую. Ей диагностировали отек Квинке и поставили укол. Отек должен был уйти. Мама забрала ребенка и отвезла к стоматологу. У нее был воспалительный процесс, связанный с молочными зубами. Если бы женщина доверилась врачу, который неверно провел диагностику, ребенок бы умер», — сообщила врач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...