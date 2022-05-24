Стоматолог рассказала, как больной зуб может привести к смерти

25 мая 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Периостит могут перепутать с отеком Квинке, сказала Мария Балакирева Фото: Александр Мамаев © URA.RU Флюс (периостит челюсти) может привести к смерти, если вовремя не обратиться к врачу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала стоматолог-ортодонт Мария Балакирева. «Это воспалительный процесс в первую очередь. Там может быть гной. Если плохой иммунитет у человека, абсцесс обостряется. Нужно вовремя обращаться к врачам, чтобы не было таких осложнений. Зубы близко расположены к нервам, поэтому это очень опасно. Нужно понимать, что это голова. Если процесс начнет распространяться, то без обращения к врачу, это может закончиться летальным исходом», — сказала Мария Балакирева. По ее словам, очень важна правильная диагностика. «Врач может перепутать воспалительный процесс. Был случай, когда у ребенка отекло лицо и мама вызвала скорую. Ей диагностировали отек Квинке и поставили укол. Отек должен был уйти. Мама забрала ребенка и отвезла к стоматологу. У нее был воспалительный процесс, связанный с молочными зубами. Если бы женщина доверилась врачу, который неверно провел диагностику, ребенок бы умер», — сообщила врач.

Флюс (периостит челюсти) может привести к смерти, если вовремя не обратиться к врачу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала стоматолог-ортодонт Мария Балакирева. «Это воспалительный процесс в первую очередь. Там может быть гной. Если плохой иммунитет у человека, абсцесс обостряется. Нужно вовремя обращаться к врачам, чтобы не было таких осложнений. Зубы близко расположены к нервам, поэтому это очень опасно. Нужно понимать, что это голова. Если процесс начнет распространяться, то без обращения к врачу, это может закончиться летальным исходом», — сказала Мария Балакирева. По ее словам, очень важна правильная диагностика. «Врач может перепутать воспалительный процесс. Был случай, когда у ребенка отекло лицо и мама вызвала скорую. Ей диагностировали отек Квинке и поставили укол. Отек должен был уйти. Мама забрала ребенка и отвезла к стоматологу. У нее был воспалительный процесс, связанный с молочными зубами. Если бы женщина доверилась врачу, который неверно провел диагностику, ребенок бы умер», — сообщила врач.