Депутат ГД предложил не выплачивать внешний госдолг

24 мая 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Вопрос был поднят в ходе обсуждения повестки дня Фото: Антон Белицкий © URA.RU Депутат от КПРФ Николай Коломейцев предложил прекратить выплаты по государственному долгу до тех пор, пока России не возместят замороженные активы. Его предложение поддержал председатель госдумы Вячеслав Володин и поручил изучить такую возможность. «Напоминаем, на 1 января 2022 года самый крупный внешний долг наш был 478 млрд [рублей]. Нам надо просто прекратить платить совокупный [долг], пока не возместят замороженные наши активы. Я думаю, что это будет ускорять решение проблемы размораживания наших активов» — сказал Коломейцев во время обсуждения повестки дня, трансляция которого велась на официальном сайте Госдумы. Володин пообещал, что вопрос будет обсужден после того, как его изучат в комитетах. Председатель госдумы отметил, что проблема касается нескольких сфер сразу, поэтому ее нужно рассмотреть сразу в двух комитетах: по бюджету и налогам и по финансовым рынкам. Золотовалютные резервы России на более чем 400 млрд долларов заморозили страны Запада, Это случилось после объявления Владимиром Путиным специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев предложил прекратить выплаты по государственному долгу до тех пор, пока России не возместят замороженные активы. Его предложение поддержал председатель госдумы Вячеслав Володин и поручил изучить такую возможность. «Напоминаем, на 1 января 2022 года самый крупный внешний долг наш был 478 млрд [рублей]. Нам надо просто прекратить платить совокупный [долг], пока не возместят замороженные наши активы. Я думаю, что это будет ускорять решение проблемы размораживания наших активов» — сказал Коломейцев во время обсуждения повестки дня, трансляция которого велась на официальном сайте Госдумы. Володин пообещал, что вопрос будет обсужден после того, как его изучат в комитетах. Председатель госдумы отметил, что проблема касается нескольких сфер сразу, поэтому ее нужно рассмотреть сразу в двух комитетах: по бюджету и налогам и по финансовым рынкам. Золотовалютные резервы России на более чем 400 млрд долларов заморозили страны Запада, Это случилось после объявления Владимиром Путиным специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.