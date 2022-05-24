В Челябинске в продажу попало фальсифицированное масло

В масле обнаружили жиры немолочного происхождения, что свидетельствует о его фальсификации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске в продаже выявили фальсифицированное сливочное масло «Сулимовское», произведенное на предприятии ИП Тимошкин В.М. в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в масле имеются жиры немолочного происхождения.

«Отобрана проба сливочного масла „Сулимовское“ и направлена для исследования в Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов. Во время исследований установлено, что в продукции выявлено несоответствие масла по жирно-кислотному составу, что говорит о фальсификации продукции», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавили, что директору предприятия, допустившему выпуск некачественной продукции, вынесена предостережение. Ему рекомендовано усилить контроль за исполнением необходимых требований при производстве, и впредь выпускать продукцию, которая будет соответствовать данным на маркировке.

URA.RU связалось с компанией, производящей сливочное масло. Там сообщили, что прокомментируют ситуацию позже.

Ранее по результатам проверки масло сразу четырех производителей признали фальсификатом. Как показали лабораторные исследования, во всех пробах имеются растительные масла и жиры на растительной основе.