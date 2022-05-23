23 мая 2022

Тюменцам вернули прямой рейс в Армению

© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцы с Украины. Сургут, utair, ютэир, ютэйр
Utair раньше времени вернула прямые рейсы из Тюмени в Ереван Фото:

Компания «ЮТэйр» возобновила прямые рейсы в Ереван из Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«В мае „ЮТэйр“ возобновил полеты по маршруту Тюмень — Ереван. Рейсы выполняются по воскресеньям», — рассказали URA.RU в пресс-службе авиаперевозчика.

Вылет из Тюмени в 07:45, из Еревана — в 11:25. Стоимость билетов стартует от 10 250 рублей. При этом в марте Utair отменяла рейсы в Армению, официально — до 23 октября.

Как ранее сообщало URA.RU, 23 мая губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с замминистра экономики Армении Нареком Теряном. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве.

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Компания «ЮТэйр» возобновила прямые рейсы в Ереван из Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «В мае „ЮТэйр“ возобновил полеты по маршруту Тюмень — Ереван. Рейсы выполняются по воскресеньям», — рассказали URA.RU в пресс-службе авиаперевозчика. Вылет из Тюмени в 07:45, из Еревана — в 11:25. Стоимость билетов стартует от 10 250 рублей. При этом в марте Utair отменяла рейсы в Армению, официально — до 23 октября. Как ранее сообщало URA.RU, 23 мая губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с замминистра экономики Армении Нареком Теряном. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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