Тюменцам вернули прямой рейс в Армению

Utair раньше времени вернула прямые рейсы из Тюмени в Ереван
Компания «ЮТэйр» возобновила прямые рейсы в Ереван из Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.
«В мае „ЮТэйр“ возобновил полеты по маршруту Тюмень — Ереван. Рейсы выполняются по воскресеньям», — рассказали URA.RU в пресс-службе авиаперевозчика.
Вылет из Тюмени в 07:45, из Еревана — в 11:25. Стоимость билетов стартует от 10 250 рублей. При этом в марте Utair отменяла рейсы в Армению, официально — до 23 октября.
Как ранее сообщало URA.RU, 23 мая губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с замминистра экономики Армении Нареком Теряном. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве.
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